Власти Бурятии объяснили задержку реконструкции очистных сооружений

КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Ошибка в проектной документации стала причиной задержки своевременного ввода очистных сооружений канализации на правобережье Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ошибка в проектной документации стала причиной задержки своевременного ввода очистных сооружений канализации на правобережье Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе минстроя Бурятии

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реконструкция очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" на территории Бурятии идет недопустимо медленными темпами.

"Проект по реконструкции правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ был разработан в 2016 году. Работы по реконструкции на объекте начались в 2017 году. Ошибка проектировщиков была выявлена уже в ходе реконструкции, что осложнило работу и, соответственно, увеличило сроки работ. Последние полгода правительство Бурятии совместно с администрацией города и подрядной организацией вносят изменения в проект новых очистных", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, в ходе реконструкции правобережных очистных сооружений возникла необходимость корректировки проектной документации, связанной с уточнением изысканий и проектных решений, а также оптимизацией технологических решений, в том числе изменением мощности очистных сооружений до 130 тысяч кубометров в сутки.

"По результатам проведенного совещания в Минстрое России 15 октября 2019 года принято решение об изменении объемов финансирования в 2019 году в размере 409 миллионов рублей. Объем финансирования в 2020 году будет определён по результатам корректировки проектной документации", - отмечают в минстрое.

По данным пресс-службы, также для оптимизации ущерба, наносимому экологии Байкала, власти республики разработали проектную документацию на очистные сооружения поселка Селенгинск и села Выдрино Кабанского района. В сентябре 2019 года минстрой региона направил в Минстрой РФ заявку для включения объектов в федеральный проект "Сохранение озера Байкал".

"В 2020 году будет разработана ПСД на 16 очистных сооружений... Общая сумма финансирования на разработку проектной документации составляет 103,96 миллиона рублей на все сооружения", - сообщили в минстрое.