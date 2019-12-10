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Власти Бурятии объяснили задержку реконструкции очистных сооружений
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РИА Новости

Власти Бурятии объяснили задержку реконструкции очистных сооружений

13:29 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВид на Улан-Уде
Вид на Улан-Уде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вид на Улан-Уде. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Ошибка в проектной документации стала причиной задержки своевременного ввода очистных сооружений канализации на правобережье Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе минстроя Бурятии.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реконструкция очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" на территории Бурятии идет недопустимо медленными темпами.
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"Проект по реконструкции правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ был разработан в 2016 году. Работы по реконструкции на объекте начались в 2017 году. Ошибка проектировщиков была выявлена уже в ходе реконструкции, что осложнило работу и, соответственно, увеличило сроки работ. Последние полгода правительство Бурятии совместно с администрацией города и подрядной организацией вносят изменения в проект новых очистных", - сообщает пресс-служба.
По ее данным, в ходе реконструкции правобережных очистных сооружений возникла необходимость корректировки проектной документации, связанной с уточнением изысканий и проектных решений, а также оптимизацией технологических решений, в том числе изменением мощности очистных сооружений до 130 тысяч кубометров в сутки.
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"По результатам проведенного совещания в Минстрое России 15 октября 2019 года принято решение об изменении объемов финансирования в 2019 году в размере 409 миллионов рублей. Объем финансирования в 2020 году будет определён по результатам корректировки проектной документации", - отмечают в минстрое.
По данным пресс-службы, также для оптимизации ущерба, наносимому экологии Байкала, власти республики разработали проектную документацию на очистные сооружения поселка Селенгинск и села Выдрино Кабанского района. В сентябре 2019 года минстрой региона направил в Минстрой РФ заявку для включения объектов в федеральный проект "Сохранение озера Байкал".
"В 2020 году будет разработана ПСД на 16 очистных сооружений... Общая сумма финансирования на разработку проектной документации составляет 103,96 миллиона рублей на все сооружения", - сообщили в минстрое.
Средства на разработку выделены из республиканского бюджета.
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14 октября, 09:57
Башкирский завод снизил нагрузку на очистные сооружения после ЧП
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Республика БурятияМинистерство строительства и ЖКХ РФДмитрий МедведевКабанский районРоссияКрасноярскОбщество
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