Лужков умел видеть за отчетностью проблемы людей, заявил его адвокат

"Юрий Михайлович был абсолютно уникальным, замечательным человеком, с огромным интересом к жизни, к людям. У него был несвойственный сегодняшним руководителям подход к людям. Например, когда сносили ларьки, он очень переживал, что будет с людьми... Он всегда в первую очередь видел конкретного человека, понимал, что за цифрами в отчетности скрываются люди", - сказал РИА Новости адвокат.