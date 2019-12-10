РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T13:25+0300
https://ria.ru/20191210/1562209050.html
В последнем интервью РИА Новости Лужков говорил о жизненных принципах
https://cdn21.img.ria.ru/images/155703/18/1557031874_0:41:3072:1769_1036x0_80_0_0_098844f26acbfffb1eca99d1295f686d.jpg
РИА Новости

В последнем интервью РИА Новости Лужков говорил о жизненных принципах

13:25 10.12.2019
1525
© РИА Новости / Евгений ОдиноковБывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В последнем интервью РИА Новости Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 год и скончавшийся во вторник, рассуждал о принципах, которыми руководствовался в своей деятельности. Экс-мэр считал, что именно они позволили ему остаться в доброй памяти людей.
Поводом пообщаться с Лужковым в октябре стало его второе место в рейтинге фонда "Петербургская политика" по упоминаемости в российских СМИ в 2019 году среди политиков-ветеранов. Соседством в рейтинге с Михаилом Горбачевым, который возглавил список, Лужков оказался недоволен. Однако объяснил, с чем связывает свое "серебро".
Юрий Лужков
Вчера, 13:12
Сенатор Морозов назвал смерть Лужкова потерей для новой России
"Я думаю, потому что те принципы, которые реализовывал мэр Москвы, оказались гораздо более рациональными, чем все остальное, что было связано с нашей жизнью, с нашей экономикой, политической жизнью страны. Вот эти все принципы, они, к сожалению, и сейчас далеко не все реализуются - принципы организации жизни, экономики, политической жизни, где мы имеем, в первую очередь в Москве в то время, жизнь человека, работу по подрастающему поколению, поддержке тех, кто не может трудиться, ветеранов - вот это все осталось у людей в доброй памяти", - говорил тогда Лужков РИА Новости.
По его словам, он следит за прессой и жизнью страны, реагирует на это, а также продолжает работать, занимается крестьянским хозяйством. Сам факт, что его много упоминают в СМИ, его удивил и повеселил.
Юрий Лужков
Вчера, 13:11
Севастополь не забудет заботу Лужкова о городе и флоте, заявил сенатор
"Мы разговаривали по телефону, он был довольно оживлен, говорил непринужденно. Возмущался, что его не устраивает соседство с Горбачевым в рейтинге упоминаний политиков прошлого, а вот соседство с экс-президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым – другое дело. Смеялся и рассказывал, как с удовольствием занимается сейчас сельским хозяйством, работает на тракторе. В конце неформально попрощался, сказал что-то вроде "Ну давай, пока", - вспоминает пообщавшаяся с ним тогда корреспондент РИА Новости Ксения Набаткина.
В свою очередь автор еще нескольких интервью с экс-мэром, Ольга Волкова, говорившая с ним в сентябре про дружбу с Жаком Шираком, а через месяц - про успех супруги в рейтинге Forbes, отмечает, что Лужков "вообще всегда достаточно просто общался, с юмором".
"Во время нашего телефонного разговора в конце октября он был очень бодр, смеялся. Услышав, что мы хотим комментарий про жену и Forbes, даже пошутил, что, мол, почему к нему этот вопрос, надо за комментариями к представителям Елены Батуриной, а не к нему", - рассказала Волкова.
Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии ледового дворца Мечта для подготовки фигуристов
Вчера, 13:06
Юрий Лужков — "жесткий парень в мягкой кепке"
720104
Обсудить 0
Умер Юрий ЛужковМихаил ГорбачевЖак ШиракЮрий ЛужковОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Юрий Лужков
Севастополь не забудет заботу Лужкова о городе и флоте, заявил сенатор
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Мэр Москвы Юрий Лужков с сувениром, полученным в подарок на 3-м Московском фестивале пива Братина-2001 в Лужниках
Ястржембский заявил, что Лужков был самобытным человеком
Юрий Лужков
Лужков умел видеть за отчетностью проблемы людей, заявил его адвокат
Мэр Москвы Юрий Лужков
Поклонская назвала Лужкова настоящим русским патриотом
Юрий Лужков
Сенатор Морозов назвал смерть Лужкова потерей для новой России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Лужков был крепким хозяйственником, заявил Жириновский
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В генконсульстве в Мюнхене готовы оказать поддержку семье Лужкова
Юрий Лужков
Лужков каждый год открывал по театру, напомнил Калягин
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"
Здание Государственной думы России
Госдума отменила комиссию за банковский роуминг
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах
Полицейские у здания больницы в городе Острава
Напавший на больницу в Остраве был убежден, что тяжело болен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния