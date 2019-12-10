В последнем интервью РИА Новости Лужков говорил о жизненных принципах

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В последнем интервью РИА Новости Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 год и скончавшийся во вторник, рассуждал о принципах, которыми руководствовался в своей деятельности. Экс-мэр считал, что именно они позволили ему остаться в доброй памяти людей.
Поводом пообщаться с Лужковым в октябре стало его второе место в рейтинге фонда "Петербургская политика" по упоминаемости в российских СМИ в 2019 году среди политиков-ветеранов. Соседством в рейтинге с Михаилом Горбачевым, который возглавил список, Лужков оказался недоволен. Однако объяснил, с чем связывает свое "серебро".
"Я думаю, потому что те принципы, которые реализовывал мэр Москвы, оказались гораздо более рациональными, чем все остальное, что было связано с нашей жизнью, с нашей экономикой, политической жизнью страны. Вот эти все принципы, они, к сожалению, и сейчас далеко не все реализуются - принципы организации жизни, экономики, политической жизни, где мы имеем, в первую очередь в Москве в то время, жизнь человека, работу по подрастающему поколению, поддержке тех, кто не может трудиться, ветеранов - вот это все осталось у людей в доброй памяти", - говорил тогда Лужков РИА Новости.
По его словам, он следит за прессой и жизнью страны, реагирует на это, а также продолжает работать, занимается крестьянским хозяйством. Сам факт, что его много упоминают в СМИ, его удивил и повеселил.
"Мы разговаривали по телефону, он был довольно оживлен, говорил непринужденно. Возмущался, что его не устраивает соседство с Горбачевым в рейтинге упоминаний политиков прошлого, а вот соседство с экс-президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым – другое дело. Смеялся и рассказывал, как с удовольствием занимается сейчас сельским хозяйством, работает на тракторе. В конце неформально попрощался, сказал что-то вроде "Ну давай, пока", - вспоминает пообщавшаяся с ним тогда корреспондент РИА Новости Ксения Набаткина.
В свою очередь автор еще нескольких интервью с экс-мэром, Ольга Волкова, говорившая с ним в сентябре про дружбу с Жаком Шираком, а через месяц - про успех супруги в рейтинге Forbes, отмечает, что Лужков "вообще всегда достаточно просто общался, с юмором".
"Во время нашего телефонного разговора в конце октября он был очень бодр, смеялся. Услышав, что мы хотим комментарий про жену и Forbes, даже пошутил, что, мол, почему к нему этот вопрос, надо за комментариями к представителям Елены Батуриной, а не к нему", - рассказала Волкова.
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