В последнем интервью РИА Новости Лужков говорил о жизненных принципах

"Я думаю, потому что те принципы, которые реализовывал мэр Москвы, оказались гораздо более рациональными, чем все остальное, что было связано с нашей жизнью, с нашей экономикой, политической жизнью страны. Вот эти все принципы, они, к сожалению, и сейчас далеко не все реализуются - принципы организации жизни, экономики, политической жизни, где мы имеем, в первую очередь в Москве в то время, жизнь человека, работу по подрастающему поколению, поддержке тех, кто не может трудиться, ветеранов - вот это все осталось у людей в доброй памяти", - говорил тогда Лужков РИА Новости.