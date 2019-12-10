Экс-глава МГД: Лужков заложил основы экономического развития Москвы

"Вы знаете, его лучше характеризуют те годы и те выборы, когда его избирали. Сколько он был у власти, и доверяли ему москвичи - это самая исчерпывающая характеристика... Надо вспомнить, какой Москва была в 1991 году, и какая Москва была в 2010 году. Сейчас она, конечно, изменилась еще больше, к лучшему, но, бесспорно, основы экономического развития города, рыночных отношений были заложены Лужковым", - сообщил Платонов.