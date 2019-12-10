Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Суд приговорил Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.

Второй Западный окружной военный суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в него своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Акрама Азимова, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых суд приговорил к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений — прокурор просил для них пожизненного заключения.

Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов — по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19.

Всех подсудимых оштрафовали на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.

Как установил суд, Азимов вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории России, вовлек в нее своих знакомых, поддерживал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и переводил ему деньги.

Все обвиняемые были знакомы между собой, они общались по телефону и через интернет, подыскивали места для будущего теракта и обсуждали его детали. Некоторые из подсудимых были соседями по квартире, в ней нашли следы еще одного самодельного взрывного устройства.

Уголовное дело против руководителей сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделили в отдельное производство, их объявили в международный розыск.

Взрыв в метро

Мощный взрыв прогремел около 14:40 третьего апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии петербургского метро.

Погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Несколько десятков пассажиров пострадали. Тяжкий вред здоровью получили десять человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.