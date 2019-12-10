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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
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РИА Новости

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

13:18 10.12.2019 (обновлено: 14:26 10.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапкоАброр Азимов в суде
Аброр Азимов в суде
© РИА Новости / Владимир Астапко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
Второй Западный окружной военный суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в него своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Участник акции Тысяча белых роз, посвящённой годовщине террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017
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Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
Акрама Азимова, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых суд приговорил к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений — прокурор просил для них пожизненного заключения.
Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов — по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19.
Всех подсудимых оштрафовали на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.
Как установил суд, Азимов вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории России, вовлек в нее своих знакомых, поддерживал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и переводил ему деньги.
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Все обвиняемые были знакомы между собой, они общались по телефону и через интернет, подыскивали места для будущего теракта и обсуждали его детали. Некоторые из подсудимых были соседями по квартире, в ней нашли следы еще одного самодельного взрывного устройства.
Уголовное дело против руководителей сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделили в отдельное производство, их объявили в международный розыск.

Взрыв в метро

Мощный взрыв прогремел около 14:40 третьего апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии петербургского метро.
Погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Несколько десятков пассажиров пострадали. Тяжкий вред здоровью получили десять человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.
На станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, оставленную смертником, которую удалось обезвредить.
Цветы и свечи в память о погибших во время взрыва у станции Сенная площадь в Петербурге
Вчера, 03:37
Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года
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Аброр АзимовСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
А просто не пострадавшие, как и выжившие, в их террактах теперь будут содержать их все эти годы. Только смертная казнь.
10 декабря, 14:14
Виктор Новожилов
7401101
Прежде чем гражданства РФ выдавать всем подряд по полмиллиона в год нужно над обществом внутри страны поработать, над службами внутренних дел, надзором в сфере труда и социальной политике. А то в такой помойке хорошо размножаются такого рода элементы.
10 декабря, 14:35
Вася Пусинов
6800003
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