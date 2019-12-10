Twitter назвал самые обсуждаемые темы года

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Соцсеть Twitter Соцсеть Twitter подвела в своем блоге итоги 2019 года, выделив самые обсуждаемые темы.

пожар в соборе Парижской Богоматери , который произошел 15 апреля. Тогда собор потерял шпиль, пламя объяло несущую конструкцию. Второе место занял хештег "начало эпохи Рэйва" — эпоха правления, которая 1 мая пришла в Японии на смену эпохи Хэйсэй в связи со сменой императора. Замыкает тройку Венесуэла, где в январе начались массовые протесты, а Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Категорию наиболее обсуждаемых новостей возглавил, который произошел 15 апреля. Тогда собор потерял шпиль, пламя объяло несущую конструкцию. Второе место занял хештег "начало эпохи Рэйва" — эпоха правления, которая 1 мая пришла в Японии на смену эпохи Хэйсэй в связи со сменой императора. Замыкает тройку Венесуэла, где в январе начались массовые протесты, а Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

В десятку наиболее популярных новостных тем вошли также Brexit, сильнейший за последние несколько десятилетий в Японии тайфун Хагибис, пожары в Амазонии, протесты в Гонконге, климатические протесты, теракт в новозеландском Крайстчерче и предвыборные дебаты демократов в США.

Дональд Трамп , его предшественник Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В топ вышли также американский политик Александрия Окасио-Кортес, президент Бразилии Жаир Болсонару и кандидаты в президенты США Берни Сандерс и Джо Байден. Пользователи обсуждали бывшего кандидата Хиллари Клинтон и лидера Франции Эммануэля Макрона. Замыкает десятку наиболее обсуждаемых персон президент России Владимир Путин. Наиболее обсуждаемыми личностями в 2019 году стали президент США, его предшественник Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В топ вышли также американский политик Александрия Окасио-Кортес, президент Бразилии Жаир Болсонару и кандидаты в президенты США Берни Сандерс и Джо Байден. Пользователи обсуждали бывшего кандидата Хиллари Клинтон и лидера Франции Эммануэля Макрона. Замыкает десятку наиболее обсуждаемых персон президент России Владимир Путин.

"Игра престолов" . На втором месте оказался американский сериал "Очень странные дела" (Stranger Things), на третьем — сериал "Симпсоны", который в этом году показал 31-й сезон приключений известной мультипликационной семьи. Среди картин, показанных на больших экранах, наиболее живое обсуждение вызвал фильм "Мстители: Финал". Самым обсуждаемым сериалом 2019 года стала. На втором месте оказался американский сериал "Очень странные дела" (Stranger Things), на третьем — сериал "Симпсоны", который в этом году показал 31-й сезон приключений известной мультипликационной семьи. Среди картин, показанных на больших экранах, наиболее живое обсуждение вызвал фильм "Мстители: Финал".

Пользователи твиттера также обсуждали американских актеров Тома Холланда, Криса Эванса и Зендаю, а самыми обсуждаемыми музыкантами 2019 года стали южнокорейская группа BTS, американская певица Ариана Гранде и рэпер Дрейк.