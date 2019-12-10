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Twitter назвал самые обсуждаемые темы года
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РИА Новости

Twitter назвал самые обсуждаемые темы года

13:12 10.12.2019 (обновлено: 16:57 10.12.2019)
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© REUTERS / Mike Blake/File PhotoЛоготип Twitter на экране смартфона
Логотип Twitter на экране смартфона
© REUTERS / Mike Blake/File Photo
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Соцсеть Twitter подвела в своем блоге итоги 2019 года, выделив самые обсуждаемые темы.
Категорию наиболее обсуждаемых новостей возглавил пожар в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля. Тогда собор потерял шпиль, пламя объяло несущую конструкцию. Второе место занял хештег "начало эпохи Рэйва" — эпоха правления, которая 1 мая пришла в Японии на смену эпохи Хэйсэй в связи со сменой императора. Замыкает тройку Венесуэла, где в январе начались массовые протесты, а Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
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В десятку наиболее популярных новостных тем вошли также Brexit, сильнейший за последние несколько десятилетий в Японии тайфун Хагибис, пожары в Амазонии, протесты в Гонконге, климатические протесты, теракт в новозеландском Крайстчерче и предвыборные дебаты демократов в США.
Наиболее обсуждаемыми личностями в 2019 году стали президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В топ вышли также американский политик Александрия Окасио-Кортес, президент Бразилии Жаир Болсонару и кандидаты в президенты США Берни Сандерс и Джо Байден. Пользователи обсуждали бывшего кандидата Хиллари Клинтон и лидера Франции Эммануэля Макрона. Замыкает десятку наиболее обсуждаемых персон президент России Владимир Путин.
Кадр из сериала Игра престолов.
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Самым обсуждаемым сериалом 2019 года стала "Игра престолов". На втором месте оказался американский сериал "Очень странные дела" (Stranger Things), на третьем — сериал "Симпсоны", который в этом году показал 31-й сезон приключений известной мультипликационной семьи. Среди картин, показанных на больших экранах, наиболее живое обсуждение вызвал фильм "Мстители: Финал".
Пользователи твиттера также обсуждали американских актеров Тома Холланда, Криса Эванса и Зендаю, а самыми обсуждаемыми музыкантами 2019 года стали южнокорейская группа BTS, американская певица Ариана Гранде и рэпер Дрейк.
Соцсеть отдельно выделила сообщения, набравшие наибольшее число репостов. Наиболее популярной стала фотография куриного яйца, которая в январе побила мировой рекорд в инстаграме по числу лайков. Пользователи также активно делились видео, на котором толпа студентов убегает от маленькой уточки, и с котом, совершающим идеальный прыжок через перегородку.
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