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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-10T13:01+0300
https://ria.ru/20191210/1562207514.html
Лаврентьев оценил идею переноса конституционного комитета Сирии
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РИА Новости

Лаврентьев оценил идею переноса конституционного комитета Сирии

13:01 10.12.2019
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 дек – РИА Новости. Для переноса конституционного комитета Сирии из Женевы в Дамаск должны сложиться определённые условия, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Мы приложили много усилий, чтобы помочь спецпосланнику генерального секретаря ООН запустить конституционный комитет в Женеве, так что мы готовы способствовать его проведению там. Конечно, возможно, однажды сложатся условия для проведения конституционного комитета в Дамаске, почему нет, но для этого должны быть определённые условия", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
6 декабря, 18:50Война в Сирии
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Ранее глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль заявил, что Конституционный комитет Сирии должен переехать в Дамаск и действовать под эгидой ООН.
Очередной, 14-й, раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате пройдёт в Нур-Султане во вторник и среду.
Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители Иордании, Ливана и Ирака, а также делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
Дамаск
6 декабря, 20:47Война в Сирии
Сирийская оппозиция оценила идею переноса Конституционного комитета
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Война в СирииНур-СултанАлександр ЛаврентьевСирияООНВ мире
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