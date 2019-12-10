Лаврентьев оценил идею переноса конституционного комитета Сирии

НУР-СУЛТАН, 10 дек – РИА Новости. Для переноса конституционного комитета Для переноса конституционного комитета Сирии из Женевы в Дамаск должны сложиться определённые условия, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

"Мы приложили много усилий, чтобы помочь спецпосланнику генерального секретаря ООН запустить конституционный комитет в Женеве, так что мы готовы способствовать его проведению там. Конечно, возможно, однажды сложатся условия для проведения конституционного комитета в Дамаске, почему нет, но для этого должны быть определённые условия", - сказал он.

Ранее глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль заявил, что Конституционный комитет Сирии должен переехать в Дамаск и действовать под эгидой ООН.

Очередной, 14-й, раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате пройдёт в Нур-Султане во вторник и среду.

Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители Иордании, Ливана и Ирака, а также делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.