Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке

АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.

Нобелевские награды за 2019 год по литературе, физике, химии, физиологии и медицине вручат в Стокгольме во вторник, в тот же день в Осло вручат Нобелевскую премию мира.

"Вручение Нобелевской премии по литературе в День прав человека расисту, который отрицает геноцид в Боснии и Герцеговине и защищает военных преступников – это не что иное, как награждение нарушителей прав человека. Международное сообщество, которое уже 9 лет не слышит криков миллионов людей в соседней с нами Сирии, нанесло наибольший удар по ценностям, внесенным во Всеобщую декларацию прав человека", - говорится в обращении Эрдогана по случаю Дня прав человека, отмечаемого 10 декабря.

Хандке с 1996 года почти ежегодно приезжает в Сербию, Косово и Метохию и общается с местными жителями, проводит гуманитарные акции. В марте 2004 года Хандке подписал обращение в защиту бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича, а в 2005 году приезжал к нему в гаагскую тюрьму.