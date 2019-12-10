Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке

АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
Нобелевские награды за 2019 год по литературе, физике, химии, физиологии и медицине вручат в Стокгольме во вторник, в тот же день в Осло вручат Нобелевскую премию мира.
"Вручение Нобелевской премии по литературе в День прав человека расисту, который отрицает геноцид в Боснии и Герцеговине и защищает военных преступников – это не что иное, как награждение нарушителей прав человека. Международное сообщество, которое уже 9 лет не слышит криков миллионов людей в соседней с нами Сирии, нанесло наибольший удар по ценностям, внесенным во Всеобщую декларацию прав человека", - говорится в обращении Эрдогана по случаю Дня прав человека, отмечаемого 10 декабря.
Хандке с 1996 года почти ежегодно приезжает в Сербию, Косово и Метохию и общается с местными жителями, проводит гуманитарные акции. В марте 2004 года Хандке подписал обращение в защиту бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича, а в 2005 году приезжал к нему в гаагскую тюрьму.
По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. Тогда же 30 тысяч женщин и детей были депортированы. Осада этого города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.