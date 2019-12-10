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ЕК хочет сделать органические продукты более доступными для населения
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РИА Новости

ЕК хочет сделать органические продукты более доступными для населения

12:57 10.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыращивание томатов
Выращивание томатов
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Выращивание томатов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия хочет сделать более доступными в Европе продукты, выращенные органическим способом, для этого в следующем году будет разработан специальный план действий, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на конференции.
Он отметил, что в Европе существует более 12 миллионов гектар, имеющих статус "органических ферм". При этом ситуация с органической, натурально выращенной едой в странах Евросоюза очень разная.
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"Есть государства союза, процент органической еды на рынке которых приближается к 10%, а в каких-то странах - это ниже половины процента", - констатировал еврокомиссар.
"Развитие органических ферм – это очень важная задача для нас. Но (важен – ред.) не только рост числа (ферм – ред.), но и продвижение органических продуктов. Многим потребителям по-прежнему трудно приобретать их – они все еще достаточно дорогие. Нам нужно представить решения, которые сократят стоимость производства таких товаров, что будет означать, что здоровая органическая еда будет более доступна потребителям по всей Европе", - сказал Войцеховский.
"Это очень важная задача для Еврокомиссии. Мы хотим разработать соответствующий план действий для развития органического земледелия в Европе в следующем году", - заключил он.
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ЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаВ мире
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