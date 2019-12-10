ЕК хочет сделать органические продукты более доступными для населения

"Есть государства союза, процент органической еды на рынке которых приближается к 10%, а в каких-то странах - это ниже половины процента", - констатировал еврокомиссар.

"Развитие органических ферм – это очень важная задача для нас. Но (важен – ред.) не только рост числа (ферм – ред.), но и продвижение органических продуктов. Многим потребителям по-прежнему трудно приобретать их – они все еще достаточно дорогие. Нам нужно представить решения, которые сократят стоимость производства таких товаров, что будет означать, что здоровая органическая еда будет более доступна потребителям по всей Европе", - сказал Войцеховский.