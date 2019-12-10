"Обращаем внимание на участившиеся случаи использования мошенниками неофициальных веб-сайтов для оформления въезжающим в Шри-Ланку туристам электронных виз (Electronic Travel Authorization - ETA) и взимания значительно увеличенных сборов. Для оформления въездных документов туристам рекомендуется использовать государственный интернет-ресурс www.eta.gov.lk", - говорится в сообщении департамента на его странице в Facebook.
МИД предупредил россиян о мошенничествах с визами на Шри-Ланку
12:53 10.12.2019 (обновлено: 14:21 10.12.2019)
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото