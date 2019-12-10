РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T14:21+0300
https://ria.ru/20191210/1562206803.html
МИД предупредил россиян о мошенничествах с визами на Шри-Ланку
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_b1bad034d45a34df914bc4c964581561.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян о мошенничествах с визами на Шри-Ланку

12:53 10.12.2019 (обновлено: 14:21 10.12.2019)
195
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Консульский департамент МИД РФ предупредил россиян об участившихся случаях мошенничества при оформлении электронных виз на Шри-Ланку, из-за которых туристам приходится платить лишние сборы.
"Обращаем внимание на участившиеся случаи использования мошенниками неофициальных веб-сайтов для оформления въезжающим в Шри-Ланку туристам электронных виз (Electronic Travel Authorization - ETA) и взимания значительно увеличенных сборов. Для оформления въездных документов туристам рекомендуется использовать государственный интернет-ресурс www.eta.gov.lk", - говорится в сообщении департамента на его странице в Facebook.
Девушка в костюмах Санта-Клауса в Нью-Йорке
Вчера, 08:00Туризм
Есть шанс успеть: какие страны выдадут визы до Нового года
100000
Обсудить 0
ТуризмтуристывизыНовости - ТуризмМИД РФШри-ЛанкаВ мире
Рекомендуем
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Египет, Судан и Эфиопия хотят договориться по спорной плотине за месяц
Лобби отеля, Бодрум
Сенатор: введение налога на отели в Турции стимулирует туризм в России
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД предупредил россиян о красном уровне погодной опасности в Исландии
Багаж туристов в аэропорту
Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией
Незаконная рубка леса
Ученый раскритиковал губернаторов за слова о причинах вырубки леса
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев оценил идею переноса конституционного комитета Сирии
Выращивание томатов
ЕК хочет сделать органические продукты более доступными для населения
Крыса
Нижегородский ресторан обвинил конкурентов в появлении крысы в зале
Подозреваемый в зале суда
В России за 1,5 года более тысячи человек осуждены за похищения людей
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин рассказал о методах манипуляций у окружения Зеленского
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Сидней
Уровень качества воздуха в Сиднее пересек критическую отметку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния