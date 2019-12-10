Президент РАН вручил ордена Александра Невского двум академикам

Ранее указ президента РФ о награждении был опубликован на официальном портале правовой информации.

Козлов при получении награды заявил, что служит "отечеству и нашей Академии". Лагарьков отметил, что для него "большая честь и огромное удовольствие" получить награду именно в стенах РАН.

Козлов получил ряд фундаментальных результатов в области прикладной математики, в частности, по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения, динамики твердого тела.