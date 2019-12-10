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РИА Наука
2019-12-10T12:39+0300
https://ria.ru/20191210/1562205551.html
Президент РАН вручил ордена Александра Невского двум академикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/151308/39/1513083959_0:76:3072:1803_1036x0_80_0_0_d461505dc9f6f06dbe27ee4e21e58701.jpg
РИА Новости

Президент РАН вручил ордена Александра Невского двум академикам

12:39 10.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев вручил ордена Александра Невского вице-президенту РАН академику Валерию Козлову и научному руководителю Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Андрею Лагарькову, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее указ президента РФ о награждении был опубликован на официальном портале правовой информации.
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Козлов при получении награды заявил, что служит "отечеству и нашей Академии". Лагарьков отметил, что для него "большая честь и огромное удовольствие" получить награду именно в стенах РАН.
Козлов получил ряд фундаментальных результатов в области прикладной математики, в частности, по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения, динамики твердого тела.
Главными направлениями научной деятельности Лагарькова являются исследования в области так называемых метаматериалов, радиопоглощающих покрытий, стелс-технологий, физики низкотемпературной плазмы. Им выполнен цикл исследований нагрева тел, входящих в плотные слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что имеет важное значение с точки зрения создания перспективных образцов вооружений.
Главный тренер московского футбольного клуба Локомотив Юрий Семин
5 декабря, 18:48
Юрию Семину вручен орден Александра Невского
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РИА НаукаАндрей ЛагарьковВалерий КозловАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукРоссияОбщество
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