Президент РАН вручил ордена Александра Невского двум академикам

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев вручил ордена Александра Невского вице-президенту РАН академику Валерию Козлову и научному руководителю Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Андрею Лагарькову, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее указ президента РФ о награждении был опубликован на официальном портале правовой информации.
Козлов при получении награды заявил, что служит "отечеству и нашей Академии". Лагарьков отметил, что для него "большая честь и огромное удовольствие" получить награду именно в стенах РАН.
Козлов получил ряд фундаментальных результатов в области прикладной математики, в частности, по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения, динамики твердого тела.
Главными направлениями научной деятельности Лагарькова являются исследования в области так называемых метаматериалов, радиопоглощающих покрытий, стелс-технологий, физики низкотемпературной плазмы. Им выполнен цикл исследований нагрева тел, входящих в плотные слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что имеет важное значение с точки зрения создания перспективных образцов вооружений.
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