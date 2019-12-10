В Киеве протестующие у офиса Зеленского убрали палатки

"На улице Банковой нет палаток протестующих, металлодетекторы отсутствуют, проход открыт и площадь освобождена", - говорится в сообщении на сайте агентства.

У офиса президента Украины более суток проходил митинг, на котором оппозиционеры и националисты призывали Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина). Участники акции заявили, что довольны визитом Зеленского в Париж, потому что он якобы не перешел так называемые "красные линии" на саммите.