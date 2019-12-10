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В Киеве протестующие у офиса Зеленского убрали палатки
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РИА Новости

В Киеве протестующие у офиса Зеленского убрали палатки

12:34 10.12.2019
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© РИА НовостиПалаточный лагерь в Киеве
Палаточный лагерь в Киеве
© РИА Новости
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Участники акции протеста около офиса президента Украины Владимира Зеленского закончили митинг и свернули палаточный городок, передает агентство "Украинские новости".
"На улице Банковой нет палаток протестующих, металлодетекторы отсутствуют, проход открыт и площадь освобождена", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Очевидец Василий Мартынюк сообщил, что палатки свернули около 3.00 (4.00 мск).
У офиса президента Украины более суток проходил митинг, на котором оппозиционеры и националисты призывали Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина). Участники акции заявили, что довольны визитом Зеленского в Париж, потому что он якобы не перешел так называемые "красные линии" на саммите.
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