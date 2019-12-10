РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T16:28+0300
https://ria.ru/20191210/1562203958.html
Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:347:4076:2640_1036x0_80_0_0_30bc109a95b86d9fdea0e68e37554664.jpg
РИА Новости

Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов

12:17 10.12.2019 (обновлено: 16:28 10.12.2019)
7330
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
"Сегодня 10.12.2019 года в 18.00 (19.00 мск)… мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении на сайте.
Согласно сообщению, доступ к данным будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.
Прчиины такого решения не приводятся.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
23 октября, 21:49
Антонов возмутился тем, что "Миротворец" работает на американском сервисе
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Участник акции протеста в Киеве
11 ноября, 08:00
Украинские журналисты пишут доносы. Кто их будет теперь читать
28426112
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеВ мире
Рекомендуем
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Певица Ирина Понаровская
Ирина Понаровская рассказала, что видела во время клинической смерти
Фотография рекламного табло в Орле
Авторы социальной рекламы из Орла объяснили ошибку в слове "ветераны"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Акция протеста в Париже
В Париже проходит масштабная акция против пенсионной реформы
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Здание Государственной думы России
Госдума отменила комиссию за банковский роуминг
Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии Музейно-выставочного комплекса Рабочий и колхозница в Москве
"Без него не было бы Черноморского флота". Как вспоминают Лужкова
Фото подозреваемого, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Бундестаг
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Аброр Азимов в суде
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
Родители винят московского врача в инвалидности детей: ее арестовали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния