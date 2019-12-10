Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов

КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
"Сегодня 10.12.2019 года в 18.00 (19.00 мск)… мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении на сайте.
Согласно сообщению, доступ к данным будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.
Прчиины такого решения не приводятся.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
11 ноября, 08:00Украинские журналисты пишут доносы. Кто их будет теперь читать