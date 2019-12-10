В Ленинградской области 31 декабря сделают нерабочим днем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.

Ранее сообщалось, что последний день в году станет выходным в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму.

"Губернатор дал поручение готовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот документ будет опубликован на текущей неделе.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.