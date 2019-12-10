РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-10T12:17+0300
https://ria.ru/20191210/1562203932.html
В Ленинградской области 31 декабря сделают нерабочим днем
https://cdn25.img.ria.ru/images/154889/55/1548895599_0:169:3043:1881_1036x0_80_0_0_3b4a3481fdea992daf59b28ce71b47a5.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области 31 декабря сделают нерабочим днем

12:17 10.12.2019
901
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание городской думы с башней на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Здание городской думы с башней на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Здание городской думы с башней на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
Ранее сообщалось, что последний день в году станет выходным в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму.
"Губернатор дал поручение готовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря", - сказал собеседник агентства.
По его словам, этот документ будет опубликован на текущей неделе.
Праздничный салют во время празднования Нового года во Владивостоке. 31 декабря 2017
7 декабря, 14:16
Красноречивые итоги. На Ставрополье 31 декабря сделают выходным днем
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
711005
Обсудить 0
Новый год—2020Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Ноутбук
Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленобласти сделал 31 декабря выходным днем
Здание Государственной думы России
Госдума отменила комиссию за банковский роуминг
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Илья Мордвинцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
Ученый объяснил надпись "Т-34" на белом медведе на Новой Земле
Порт в Севастополе
Военный эксперт прокомментировал резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма
Палаточный лагерь в Киеве
В Киеве протестующие у офиса Зеленского убрали палатки
Бундестаг
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией
Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади
В повестке Кремля нет вопроса о выходном 31 декабря, заявил Песков
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Людмила Глушко
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Полицейские у здания больницы в городе Острава
Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести человек
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Совфеде прокомментировали итоги встречи "нормандской четверки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния