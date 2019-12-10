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Комитет Совфеда поддержал введение электронных трудовых книжек
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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал введение электронных трудовых книжек

12:16 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комитет Совфеда по соцполитике на заседании во вторник поддержал закон об электронных трудовых книжках в России, палата рассмотрит документ 11 декабря.
Правительство России в июле внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек. Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ, федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в КоАП в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.
Поправками в ТК устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, согласно которым их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах ПФР, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить такие сведения и представить их для хранения в информационных ресурсах ПФР.
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Также на работодателей возлагается обязанность уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Устанавливается право работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки или предоставлением ему сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Такое заявление работник вправе подать по 31 декабря 2020 года включительно, а если он не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку.
Лица, не имевшие возможности в указанный срок подать работодателю одно из указанных письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление.
Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в электронном виде, трудовые книжки оформляться не будут.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
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