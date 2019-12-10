Ученый объяснил надпись "Т-34" на белом медведе на Новой Земле

Патриоты или варвары: кто и зачем сделал из белого медведя "танк" Те, кто написал на боку белого медведя "Т-34", наверное, хотели стать героями интернета. Может, думали, что патриоты и готовили стереотипный месседж "врагам". Только, скорее, заработали славу антигероев. Патриотизм – вовсе не о том.