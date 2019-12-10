РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T12:10+0300
https://ria.ru/20191210/1562203509.html
Ученый объяснил надпись "Т-34" на белом медведе на Новой Земле
https://cdn23.img.ria.ru/images/152576/72/1525767273_0:69:1025:646_1036x0_80_0_0_d453c8336c70f78ae74526af5d7bda83.jpg
РИА Новости

Ученый объяснил надпись "Т-34" на белом медведе на Новой Земле

12:10 10.12.2019
8765
© Фото из личного архива Ильи МордвинцеваИлья Мордвинцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
Илья Мордвинцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
© Фото из личного архива Ильи Мордвинцева
Илья Мордвинцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Ученые пометили белого медведя на Новой Земле надписью "Т-34" для безопасности, так как зверь наведывался на местную помойку, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев, который сейчас работает на архипелаге.
На прошлой неделе сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры опубликовал видео с белым медведем, на боку которого черной краской крупно написано "Т-34". Старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев сообщил РИА Новости, что пока неясно, где сделано видео - на Чукотке или на Новой Земле, где после нашествия этих хищников могли отлавливать и обездвиживать зверей. Ученый отметил, что если это обычная краска, то она быстро смоется, но первое время охотиться медведю будет тяжело.
"Медведя так пометили ученые нашей группы, потому что он ходил на помойку у военной части... Мы этого самца вчера видели вблизи поселка, он уже чистенький и в прекрасном состоянии", - сказал Мордвинцев.
Он отметил, что  надпись "Т-34" обозначала номер участка, где бродил медведь. Также Мордвинцев добавил, что пока лед на море не встал, нет даже припая. "А мелкие заливы замерзли. Много медведей ушли туда", - отметил он.
Белый медвежонок около села Рыркайпий на Чукотке
2 декабря, 20:48Акценты
Патриоты или варвары: кто и зачем сделал из белого медведя "танк"Те, кто написал на боку белого медведя "Т-34", наверное, хотели стать героями интернета. Может, думали, что патриоты и готовили стереотипный месседж "врагам". Только, скорее, заработали славу антигероев. Патриотизм – вовсе не о том.
Власти Архангельской области 9 февраля приняли решение ввести на архипелаге Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывалого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа насчитали 52 белых медведей, заходящих в населенный пункт. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных - нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.
Белый медведь обитает в приполярных областях в северном полушарии Земли. Чукотская популяция белого медведя считается самой большой в мире. Этот зверь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Вид медленно размножается, у молодняка высокая смертность. Кроме того, в последнее время из-за потепления и таяния льдов медведям все сложнее охотиться, поэтому данный вид считается уязвимым.
Белые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
5 декабря, 17:39
Более 50 исхудавших белых медведей собрались вокруг села на Чукотке
2773031
Обсудить 1
Илья МордвинцевЧукоткаВсемирный фонд дикой природыТ-34Российская академия наукВладивостокРоссия
Рекомендуем
Кошка породы хайленд-фолд
Врач рассказала, кому нельзя заводить домашних животных
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Осетр
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
Катер идет по реке Енисей
В Гидрометцентре объяснили декабрьские аномалии
Бундестаг
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Другая биомеханика": Зеленский оценил переговоры с Путиным
Ноутбук
Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Рафаэль Арутюнян
Умер ученый Рафаэль Арутюнян
СМИ: жители Алтая заметили странную вспышку в небе
СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Порт в Севастополе
Военный эксперт прокомментировал резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния