Ученый объяснил надпись "Т-34" на белом медведе на Новой Земле

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Ученые пометили белого медведя на Новой Земле надписью "Т-34" для безопасности, так как зверь наведывался на местную помойку, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев, который сейчас работает на архипелаге.
На прошлой неделе сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры опубликовал видео с белым медведем, на боку которого черной краской крупно написано "Т-34". Старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев сообщил РИА Новости, что пока неясно, где сделано видео - на Чукотке или на Новой Земле, где после нашествия этих хищников могли отлавливать и обездвиживать зверей. Ученый отметил, что если это обычная краска, то она быстро смоется, но первое время охотиться медведю будет тяжело.
"Медведя так пометили ученые нашей группы, потому что он ходил на помойку у военной части... Мы этого самца вчера видели вблизи поселка, он уже чистенький и в прекрасном состоянии", - сказал Мордвинцев.
Он отметил, что надпись "Т-34" обозначала номер участка, где бродил медведь. Также Мордвинцев добавил, что пока лед на море не встал, нет даже припая. "А мелкие заливы замерзли. Много медведей ушли туда", - отметил он.
2 декабря, 20:48АкцентыПатриоты или варвары: кто и зачем сделал из белого медведя "танк"Те, кто написал на боку белого медведя "Т-34", наверное, хотели стать героями интернета. Может, думали, что патриоты и готовили стереотипный месседж "врагам". Только, скорее, заработали славу антигероев. Патриотизм – вовсе не о том.
Власти Архангельской области 9 февраля приняли решение ввести на архипелаге Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывалого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа насчитали 52 белых медведей, заходящих в населенный пункт. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных - нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.
Белый медведь обитает в приполярных областях в северном полушарии Земли. Чукотская популяция белого медведя считается самой большой в мире. Этот зверь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Вид медленно размножается, у молодняка высокая смертность. Кроме того, в последнее время из-за потепления и таяния льдов медведям все сложнее охотиться, поэтому данный вид считается уязвимым.