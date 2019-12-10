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Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев написал заявление о сложении полномочий
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РИА Новости

Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев написал заявление о сложении полномочий

12:00 10.12.2019 (обновлено: 12:51 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповУдостоверение депутата Государственной Думы РФ
Удостоверение депутата Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат от КПРФ Михаил Авдеев досрочно прекратит полномочия в Госдуме, следует из проекта постановления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
Основанием для такого решения стало письменное заявление Авдеева, в котором указывается, что он слагает с себя полномочия с 6 декабря.
Авдеев был избран в VII созыв Госдумы по партийному списку и занимал должность первого заместителя председателя комитета по транспорту и строительству.
Как сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, Авдеев "решил, что ему лучше заняться бизнесом". По словам Коломейцева, решение относительно мандата позже будет принимать партия.
© Фото : КПРФМихаил Авдеев
Михаил Авдеев
© Фото : КПРФ
Михаил Авдеев
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КПРФГосдума РФПолитика
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