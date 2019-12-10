Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев написал заявление о сложении полномочий

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат от Депутат от КПРФ Михаил Авдеев досрочно прекратит полномочия в Госдуме , следует из проекта постановления , опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.

Основанием для такого решения стало письменное заявление Авдеева, в котором указывается, что он слагает с себя полномочия с 6 декабря.

Авдеев был избран в VII созыв Госдумы по партийному списку и занимал должность первого заместителя председателя комитета по транспорту и строительству.