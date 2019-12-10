Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев написал заявление о сложении полномочий

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат от КПРФ Михаил Авдеев досрочно прекратит полномочия в Госдуме, следует из проекта постановления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
Основанием для такого решения стало письменное заявление Авдеева, в котором указывается, что он слагает с себя полномочия с 6 декабря.
Авдеев был избран в VII созыв Госдумы по партийному списку и занимал должность первого заместителя председателя комитета по транспорту и строительству.
Как сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, Авдеев "решил, что ему лучше заняться бизнесом". По словам Коломейцева, решение относительно мандата позже будет принимать партия.