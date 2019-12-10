Васильева рассказала, что должны осознать школьники

"Сейчас перед каждым ребенком, который находится в... школе стоит очень важная задача ценностная – осознать, что он должен с малых лет... учиться на протяжении всей своей жизни", - сказала Васильева на пленарном заседании конгресса "Инновационная практика: наука + бизнес".