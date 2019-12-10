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Васильева рассказала, что должны осознать школьники
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РИА Новости

Васильева рассказала, что должны осознать школьники

11:59 10.12.2019 (обновлено: 12:09 10.12.2019)
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Перед каждым современным школьником стоит задача осознать необходимость учиться на протяжении всей жизни, считает министр просвещения Ольга Васильева.
"Сейчас перед каждым ребенком, который находится в... школе стоит очень важная задача ценностная – осознать, что он должен с малых лет... учиться на протяжении всей своей жизни", - сказала Васильева на пленарном заседании конгресса "Инновационная практика: наука + бизнес".
Министр также отметила, что учителям сейчас необходимо опережать учеников в освоении новых компетенций.
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