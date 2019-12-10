Ульяновские спасатели помогли двум щенкам, упавшим в глубокий колодец

"В службу спасения "101" поступил сигнал из Заволжского района Ульяновска. Звонивший мужчина сообщил, что в теплотрассе гаражно-строительного кооператива на улице Заречной в колодец провалились два щенка, выбраться самостоятельно не могут", - сказал собеседник агентства.