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Ульяновские спасатели помогли двум щенкам, упавшим в глубокий колодец
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РИА Новости

Ульяновские спасатели помогли двум щенкам, упавшим в глубокий колодец

11:52 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Ульяновске спасли двух щенков, которые упали в колодец теплотрассы глубиной почти три метра, дворняжек приютил позвонивший спасателям мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.
"В службу спасения "101" поступил сигнал из Заволжского района Ульяновска. Звонивший мужчина сообщил, что в теплотрассе гаражно-строительного кооператива на улице Заречной в колодец провалились два щенка, выбраться самостоятельно не могут", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место ЧП прибыла дежурная смена городской поисково-спасательной службы под руководством Игоря Романова.
"Спасатели спустились в колодец на глубину около трех метров и подняли на поверхность животных. Щенки не пострадали", - отметил представитель ведомства, добавив, что дворняг передали на попечение мужчине, позвонившему в службу спасения.
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Игорь РомановМЧС РФМоскваУльяновскЗаволжский районПроисшествия
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