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Минфин согласовал положительный отзыв на новый законопроект по ОСАГО
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РИА Новости

Минфин согласовал положительный отзыв на новый законопроект по ОСАГО

11:39 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство финансов РФ согласовало положительный отзыв на новый законопроект по дальнейшей реформе ОСАГО, который был внесен группой депутатов вместо изначального правительственного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
Группа депутатов во главе с главой комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла свой вариант законопроекта, который не предусматривает повышения страхового возмещения за вред жизни или здоровью до 2 миллионов рублей. Также из него исключены спорные нормы об отмене коэффициентов территории и мощности и связывавшееся с ними поэтапное расширение тарифного коридора. Остался главный пункт реформы - право страховщиков самим определять тариф на основе того, насколько аккуратно водитель управляет своим автомобилем и соблюдает ли он ПДД.
Страховой полис ОСАГО
5 декабря, 12:52
Страховщики опровергли сообщения о резком росте тарифов ОСАГО
"Минфин России согласовал положительный отзыв на новый законопроект по индивидуализации ОСАГО", - сообщили в пресс-службе.
В начале текущего года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз и теперь составляет 2746-4942 рубля. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса.
Однако намеченное на октябрь рассмотрение правительственного законопроекта по второму этапу реформы не состоялось, поскольку депутаты высказали опасения роста тарифов "автогражданки". В частности, обеспокоенность вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента и расширении тарифного коридора, и о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного возмещения за вред жизни или здоровью.
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ОСАГОМинистерство финансов РФАнатолий АксаковРоссияЭкономика
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