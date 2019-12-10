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В Минобрнауки считают, что требования к абитуриентам вузов будут расти
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РИА Новости

В Минобрнауки считают, что требования к абитуриентам вузов будут расти

11:24 10.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков считает, что требования к абитуриентам вузов с годами будут только возрастать, поскольку у университетов все меньше времени, чтобы доучивать тех студентов, которые недополучили знания в школе.
"Важно, с чем ребенок пришел в университет. То есть доучивать в университете того, кто в школе не взял нужный объем знаний, у нас все меньше, и меньше, и меньше возможностей. Мы просто не успеем физически дать тот необходимый уровень, который может дать именно университет. Поэтому требовательность к... качествам абитуриентов, она будет возрастать ", - сказал он на конгрессе "Инновационая практика: наука + бизнес".
Студенты во время лекции
4 декабря, 15:41
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Котюков также добавил, что сейчас система образования уже стала неразрывна, а детский сад, школа и университет - это единая система.
Он также добавил, что необходимо найти баланс, чтобы выпускник вуза выходил с достаточным уровнем теоретических и практических знаний, но также выпускался бы из вуза достойным человеком, образование и воспитание должны сочетаться и в университете.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМихаил КотюковМинистерство образования и науки РФРоссияОбщество
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