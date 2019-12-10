В Минобрнауки считают, что требования к абитуриентам вузов будут расти

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков считает, что требования к абитуриентам вузов с годами будут только возрастать, поскольку у университетов все меньше времени, чтобы доучивать тех студентов, которые недополучили знания в школе.
"Важно, с чем ребенок пришел в университет. То есть доучивать в университете того, кто в школе не взял нужный объем знаний, у нас все меньше, и меньше, и меньше возможностей. Мы просто не успеем физически дать тот необходимый уровень, который может дать именно университет. Поэтому требовательность к... качествам абитуриентов, она будет возрастать ", - сказал он на конгрессе "Инновационая практика: наука + бизнес".
Котюков также добавил, что сейчас система образования уже стала неразрывна, а детский сад, школа и университет - это единая система.
Он также добавил, что необходимо найти баланс, чтобы выпускник вуза выходил с достаточным уровнем теоретических и практических знаний, но также выпускался бы из вуза достойным человеком, образование и воспитание должны сочетаться и в университете.