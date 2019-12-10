В Минобрнауки считают, что требования к абитуриентам вузов будут расти

"Важно, с чем ребенок пришел в университет. То есть доучивать в университете того, кто в школе не взял нужный объем знаний, у нас все меньше, и меньше, и меньше возможностей. Мы просто не успеем физически дать тот необходимый уровень, который может дать именно университет. Поэтому требовательность к... качествам абитуриентов, она будет возрастать ", - сказал он на конгрессе "Инновационая практика: наука + бизнес".