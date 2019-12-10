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В Москве неизвестные "заминировали" уже 35 объектов
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РИА Новости

В Москве неизвестные "заминировали" уже 35 объектов

11:23 10.12.2019 (обновлено: 12:08 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. После получения анонимных сообщений о минировании в Москве проверяют не менее 35 объектов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, среди этих объектов — 26 станций метро, а также МИФИ, две школы и Академия ФСБ.
Ранее сообщалось о "минировании" 25 станций метро и трех районных судов — Коптевского, Головинского и Замоскворецкого.
Волна анонимных сообщений о минировании длится в Москве и Петербурге уже вторую неделю. Практически каждый день разные суды получают одинаковые письма — в здании якобы заложена взрывчатка. Спецслужбы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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