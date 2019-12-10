В Москве неизвестные "заминировали" уже 35 объектов

По его словам, среди этих объектов — 26 станций метро, а также МИФИ, две школы и Академия ФСБ.

Волна анонимных сообщений о минировании длится в Москве и Петербурге уже вторую неделю. Практически каждый день разные суды получают одинаковые письма — в здании якобы заложена взрывчатка. Спецслужбы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.