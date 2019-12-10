Как в России и на Украине оценили результаты "нормандского" саммита

Прорыва быть не могло
"Его и не могло быть. Президент Зеленский говорит о "ничье". Но "чья" это или "ничья" покажет только ход дальнейшего урегулирования на юго-востоке Украины и наличие политической воли для разрешения конфликта у нового руководства в Киеве", — заявил РИА Новости Слуцкий.
"Агрессия ослабла"
"Украина до "нормандского формата" - это был дикобраз, который ощетинился иголками в нашу сторону. После встречи эти иголки притупились. Да, они все еще торчат, но агрессия стала чуть-чуть слабее", — сказал депутат РИА Новости.
"Зеленский всех услышал"
"Первый - в каком виде окажется формула Штайнмайера, указанная в коммюнике встречи? Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете кого можно найти. Второй - что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе? Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти", — добавил он.