Как в России и на Украине оценили результаты "нормандского" саммита

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Российские и украинские политики подвели промежуточные итоги Российские и украинские политики подвели промежуточные итоги саммита "нормандской четверки" в Париже

По итогам встречи в "нормандском формате" лидеры "четверки" — Владимир Путин , Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский – договорились о ряде параметров, связанных с урегулированием кризиса на Украине.

Прорыва быть не могло

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры "разблокировали и перезапустили" мирный процесс на Донбассе, однако глобального перелома ситуации не произошло.

"Его и не могло быть. Президент Зеленский говорит о "ничье". Но "чья" это или "ничья" покажет только ход дальнейшего урегулирования на юго-востоке Украины и наличие политической воли для разрешения конфликта у нового руководства в Киеве", — заявил РИА Новости Слуцкий. Леонид Слуцкий депутат депутат

Среди самых важных итогов саммита депутат выделил подписание соглашений, которые урегулируют образ принятия "формулы Штайнмайера" об особом статусе Донбассе в украинское законодательство, обмен пленными по формуле "все на все", а также прекращение огня в зоне конфликта.

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Член возглавляемого Слуцким комитета, депутат Елена Панина посчитала главным итогом встречи лидеров "поражение партии войны" в Киеве. По ее словам, проиграли в первую очередь те, кто "собирался воевать с Россией до последнего украинца" и планировал использовать Украину как "колючую проволоку" между Россией и Европой.

"Агрессия ослабла"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек обратил внимание на риторику украинских политиков до переговоров.

"Украина до "нормандского формата" - это был дикобраз, который ощетинился иголками в нашу сторону. После встречи эти иголки притупились. Да, они все еще торчат, но агрессия стала чуть-чуть слабее", — сказал депутат РИА Новости. Руслан Бальбек депутат депутат

Парламентарий отметил, что перспективы согласованных в Париже мер зависят от того, насколько точно киевские власти будут соблюдать положения Минских соглашений.

"Зеленский всех услышал"

Бывший глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев похвалил Зеленского за поведение на переговорах. По его словам, президент "услышал и хорошо понял" гражданское общество, а также избежал "красных линий". В то же некоторые вопросы по итогам саммита остались неясными, считает Арьев.

"Первый - в каком виде окажется формула Штайнмайера, указанная в коммюнике встречи? Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете кого можно найти. Второй - что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе? Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти", — добавил он.

На встрече Путина и Зеленского также обсуждался газовый спор между двумя странами. Украинский лидер после переговоров заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января, который оказался под угрозой из-за споров "Газпрома" и "Нафтогаза". На эти слова обратил внимание бывший глава МИД Украины Павел Климкин.