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Как в России и на Украине оценили результаты "нормандского" саммита
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РИА Новости

Как в России и на Украине оценили результаты "нормандского" саммита

11:07 10.12.2019 (обновлено: 11:47 10.12.2019)
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© AFP 2019 / Ludovic Marin/PoolПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце
© AFP 2019 / Ludovic Marin/Pool
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Российские и украинские политики подвели промежуточные итоги саммита "нормандской четверки" в Париже.
По итогам встречи в "нормандском формате" лидеры "четверки" — Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский – договорились о ряде параметров, связанных с урегулированием кризиса на Украине.

Прорыва быть не могло

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры "разблокировали и перезапустили" мирный процесс на Донбассе, однако глобального перелома ситуации не произошло.

"Его и не могло быть. Президент Зеленский говорит о "ничье". Но "чья" это или "ничья" покажет только ход дальнейшего урегулирования на юго-востоке Украины и наличие политической воли для разрешения конфликта у нового руководства в Киеве", — заявил РИА Новости Слуцкий.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
депутат
Среди самых важных итогов саммита депутат выделил подписание соглашений, которые урегулируют образ принятия "формулы Штайнмайера" об особом статусе Донбассе в украинское законодательство, обмен пленными по формуле "все на все", а также прекращение огня в зоне конфликта.
Член возглавляемого Слуцким комитета, депутат Елена Панина посчитала главным итогом встречи лидеров "поражение партии войны" в Киеве. По ее словам, проиграли в первую очередь те, кто "собирался воевать с Россией до последнего украинца" и планировал использовать Украину как "колючую проволоку" между Россией и Европой.

"Агрессия ослабла"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек обратил внимание на риторику украинских политиков до переговоров.

"Украина до "нормандского формата" - это был дикобраз, который ощетинился иголками в нашу сторону. После встречи эти иголки притупились. Да, они все еще торчат, но агрессия стала чуть-чуть слабее", — сказал депутат РИА Новости.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
депутат
Парламентарий отметил, что перспективы согласованных в Париже мер зависят от того, насколько точно киевские власти будут соблюдать положения Минских соглашений.

"Зеленский всех услышал"

Бывший глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев похвалил Зеленского за поведение на переговорах. По его словам, президент "услышал и хорошо понял" гражданское общество, а также избежал "красных линий". В то же некоторые вопросы по итогам саммита остались неясными, считает Арьев.

"Первый - в каком виде окажется формула Штайнмайера, указанная в коммюнике встречи? Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете кого можно найти. Второй - что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе? Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти", — добавил он.

На встрече Путина и Зеленского также обсуждался газовый спор между двумя странами. Украинский лидер после переговоров заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января, который оказался под угрозой из-за споров "Газпрома" и "Нафтогаза". На эти слова обратил внимание бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
"Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно. Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг", — написал дипломат в Twitter.
Встреча лидеров нормандской четверки
Вчера, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеЛеонид Слуцкий"Нормандская четверка"Владимир АрьевЭммануэль МакронМИД УкраиныГосдума РФАнгела МеркельВладимир ПутинЕвропаВ мире
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