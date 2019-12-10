В электронных трудовых не будет данных о наградах, заявили в Минтруде

"У нас есть позиции, которые сегодня не будут передаваться, это например, сведения о наградах... В силу того, что есть определенные юридические тонкости, позиции, связанные с наградами, решено не погружать в электронную базу", - сказал Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.