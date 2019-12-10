В электронных трудовых не будет данных о наградах, заявили в Минтруде

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В электронных трудовых книжках не будут отражаться сведения о наградах, но данные о них не потеряются, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.
Ранее Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек. Согласно инициативе, с 2021 года работодатели будут вести на бумажном носителе трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление. Остальным книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут хранить в электронном виде.
"У нас есть позиции, которые сегодня не будут передаваться, это например, сведения о наградах... В силу того, что есть определенные юридические тонкости, позиции, связанные с наградами, решено не погружать в электронную базу", - сказал Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он отметил, что при этом сведения о наградах не будут утеряны, ведомственные и государственные награды учитываются в соответствующих базах.