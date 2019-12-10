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В электронных трудовых не будет данных о наградах, заявили в Минтруде
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РИА Новости

В электронных трудовых не будет данных о наградах, заявили в Минтруде

10:57 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В электронных трудовых книжках не будут отражаться сведения о наградах, но данные о них не потеряются, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.
Ранее Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек. Согласно инициативе, с 2021 года работодатели будут вести на бумажном носителе трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление. Остальным книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут хранить в электронном виде.
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"У нас есть позиции, которые сегодня не будут передаваться, это например, сведения о наградах... В силу того, что есть определенные юридические тонкости, позиции, связанные с наградами, решено не погружать в электронную базу", - сказал Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он отметил, что при этом сведения о наградах не будут утеряны, ведомственные и государственные награды учитываются в соответствующих базах.
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