В Крыму объяснили, почему в Париже не обсуждали статус полуострова

"Это логично. Тема Крыма де-факто снята с повестки. Все прекрасно понимают, что никаких дипломатических механизмов давления на Россию, которые бы привели к изменению политики в отношении крымского полуострова, не существует. Если раньше кто-то тешил себя надеждами, что может что-то еще измениться, то сегодня все трезвые политики, в том числе западные, осознают бесперспективность подобной риторики. Именно поэтому Крым постепенно уходит с повестки дня ключевых международных переговоров", - сказал Бобков.