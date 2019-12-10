В Крыму объяснили, почему в Париже не обсуждали статус полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Статус Крыма не обсуждался в ходе встречи лидеров стран "нормандской четверки", так как все осознают бесперспективность подобной риторики, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Вопрос Крыма не обсуждался в ходе "нормандской встречи" в Париже, сообщила ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Кроме того, вопрос Крыма не поднимался и на итоговой пресс-конференции "четверки".
"Это логично. Тема Крыма де-факто снята с повестки. Все прекрасно понимают, что никаких дипломатических механизмов давления на Россию, которые бы привели к изменению политики в отношении крымского полуострова, не существует. Если раньше кто-то тешил себя надеждами, что может что-то еще измениться, то сегодня все трезвые политики, в том числе западные, осознают бесперспективность подобной риторики. Именно поэтому Крым постепенно уходит с повестки дня ключевых международных переговоров", - сказал Бобков.
По его словам, украинские власти также осознают, что Крым – это часть России, но пока не решаются признать это официально.