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Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
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РИА Новости

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

10:21 10.12.2019 (обновлено: 12:43 10.12.2019)
39420
© Фото : Пресс-служба администрации Черноморского районаЛюдмила Глушко
Людмила Глушко
© Фото : Пресс-служба администрации Черноморского района
Людмила Глушко. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Жертвами ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму стали четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко, сообщил РИА Новости председатель райсовета Алексей Михайловский.
По данным МВД, авария произошла около 8:50 на шестом километре трассы Черноморское — Евпатория. Там столкнулись Kia и Ford.

"В нашей машине (администрации. — Прим. ред.) погибло два человека и два во второй", — сказал Михайловский.

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на месте ДТП на трассе Черноморское – Евпатория
Сотрудник полиции на месте ДТП на трассе Черноморское – Евпатория
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции на месте ДТП на трассе Черноморское – Евпатория
В крымском МВД подтвердили информацию об аварии. На место происшествия выехали наряды ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
Людмила Глушко возглавляла районную администрацию с июля 2016 года. В минувшем октябре ее переназначили на эту должность.
Николай Булакин
14 октября, 15:57
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
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Обсудить 7
Людмила ГлушкоКрымЕвпаторияПроисшествия
Популярные комментарии
-1
10 декабря, 10:23
Commentum
5230133
Соблюдайте ПДД как простые смертные и будет Вам счастье.
10 декабря, 11:16
ВНВасилий Науман
1510001
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