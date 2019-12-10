Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Жертвами ДТП на трассе Черноморское — Жертвами ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму стали четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко , сообщил РИА Новости председатель райсовета Алексей Михайловский.

По данным МВД, авария произошла около 8:50 на шестом километре трассы Черноморское — Евпатория. Там столкнулись Kia и Ford.

"В нашей машине (администрации. — Прим. ред.) погибло два человека и два во второй", — сказал Михайловский.

В крымском МВД подтвердили информацию об аварии. На место происшествия выехали наряды ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.