Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Жертвами ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму стали четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко, сообщил РИА Новости председатель райсовета Алексей Михайловский.
По данным МВД, авария произошла около 8:50 на шестом километре трассы Черноморское — Евпатория. Там столкнулись Kia и Ford.
"В нашей машине (администрации. — Прим. ред.) погибло два человека и два во второй", — сказал Михайловский.
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на месте ДТП на трассе Черноморское – Евпатория
Сотрудник полиции на месте ДТП на трассе Черноморское – Евпатория
В крымском МВД подтвердили информацию об аварии. На место происшествия выехали наряды ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
Людмила Глушко возглавляла районную администрацию с июля 2016 года. В минувшем октябре ее переназначили на эту должность.
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