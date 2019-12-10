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"Другая биомеханика": Зеленский оценил переговоры с Путиным
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РИА Новости

"Другая биомеханика": Зеленский оценил переговоры с Путиным

10:18 10.12.2019 (обновлено: 11:36 10.12.2019)
203182
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский отметил, что встреча длилась около часа, тогда как изначально на переговоры двух лидеров отводилось 20 минут.
По словам украинского президента, Путин "детально разбирает" каждый вопрос.

"Мы начинаем урегулировать каждое слово. Это сложно. Я просто другой человек, быстрый: я думал — раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика", — заявил Зеленский.

Переговоры Путина и Зеленского прошли в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже. Это была первая двусторонняя встреча лидеров России и Украины.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на Украине"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПарижВ мире
Популярные комментарии
Поймал себя на мысли, что слова Зеленского из названия статьи очень напоминают реплику вышвырнутого из окна Верещагиным подпоручика. Помните? "Да гранаты у него не той системы!"
10 декабря, 10:55
vvalery.nowickow
190400004
Один глубоко и плотно владеет темой, другой пытается скакать по кочкам. Ну как тут можно договориться?
10 декабря, 11:10
ВНВасилий Науман
17431108
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