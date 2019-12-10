"Другая биомеханика": Зеленский оценил переговоры с Путиным

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский отметил, что встреча длилась около часа, тогда как изначально на переговоры двух лидеров отводилось 20 минут.
По словам украинского президента, Путин "детально разбирает" каждый вопрос.
"Мы начинаем урегулировать каждое слово. Это сложно. Я просто другой человек, быстрый: я думал — раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика", — заявил Зеленский.
Переговоры Путина и Зеленского прошли в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже. Это была первая двусторонняя встреча лидеров России и Украины.