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Поддержка аграриев в ЮФО два года шла с нарушениями, заявили в СП
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РИА Новости

Поддержка аграриев в ЮФО два года шла с нарушениями, заявили в СП

09:30 10.12.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нарушения при использовании средств поддержки сельхозпредприятий Южного федерального округа в 2017-2019 годах составили 447 миллионов рублей, в основном по линии Минсельхоза РФ, сообщила Счетная палата по итогам проверки.
"Проверка выявила финансовые нарушения при использовании средств поддержки на общую сумму 447 миллионов рублей. Из них 380,5 миллиона – это нарушения Минсельхоза России", - говорится в сообщении.
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В частности, по данным аудиторов, министерство не направило Республике Крым и Ростовской области требования по возврату средств, в связи с недостижением ими показателей результативности использования субсидий. В результате федеральный бюджет недополучил расчетно 35,3 миллиона рублей. Также в 2019 году Минсельхоз нарушил условия предоставления субсидий Ростовской области на 345,2 миллиона рублей.
Остальные нарушения общим объемом 66,4 миллиона рублей приходятся на Минсельхозпрод Ростовской области, пишет СП. Так, по данным аудиторов, региональное министерство неправомерно завысило размер возмещения затрат на выполнение мелиоративных мероприятий для 25 сельхозпроизводителей. При максимально установленном размере компенсаций в 50% от фактически понесенных затрат, было компенсировано 60,5%. Общая сумма неправомерно возмещенных затрат составила 44,55 миллиона рублей.
Среди других нарушений - необоснованное предоставление субсидий на поддержку производства и реализации шерсти, утверждает СП. Помимо этого, Минсельхозпрод Ростовской области нарушал правила предоставления грантов малому бизнесу, предоставлял повторные платы и заниженные субсидии без учета утвержденных ставок.
По данным фактам СП направила обращение в Генпрокуратуру. Вместе с тем, замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, который присутствовал на коллегии аудиторов пообещал, что будут приняты все меры по устранению выявленных нарушений.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград работникам сельскохозяйственной отрасли. 10 октября 2018
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Министерство сельского хозяйства РФСчетная палата РФРоссияЮжный ФОЭкономика
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