Поддержка аграриев в ЮФО два года шла с нарушениями, заявили в СП

"Проверка выявила финансовые нарушения при использовании средств поддержки на общую сумму 447 миллионов рублей. Из них 380,5 миллиона – это нарушения Минсельхоза России", - говорится в сообщении.

В частности, по данным аудиторов, министерство не направило Республике Крым и Ростовской области требования по возврату средств, в связи с недостижением ими показателей результативности использования субсидий. В результате федеральный бюджет недополучил расчетно 35,3 миллиона рублей. Также в 2019 году Минсельхоз нарушил условия предоставления субсидий Ростовской области на 345,2 миллиона рублей.

Остальные нарушения общим объемом 66,4 миллиона рублей приходятся на Минсельхозпрод Ростовской области, пишет СП. Так, по данным аудиторов, региональное министерство неправомерно завысило размер возмещения затрат на выполнение мелиоративных мероприятий для 25 сельхозпроизводителей. При максимально установленном размере компенсаций в 50% от фактически понесенных затрат, было компенсировано 60,5%. Общая сумма неправомерно возмещенных затрат составила 44,55 миллиона рублей.

Среди других нарушений - необоснованное предоставление субсидий на поддержку производства и реализации шерсти, утверждает СП. Помимо этого, Минсельхозпрод Ростовской области нарушал правила предоставления грантов малому бизнесу, предоставлял повторные платы и заниженные субсидии без учета утвержденных ставок.