При пожаре в торговом центре в Баку отравились два человека

Ранее пресс-служба МЧС Азербайджана сообщила о крупном пожаре в торговом центре в Бинагадинском районе Баку. Как сообщили РИА Новости очевидцы, загорелся один из магазинов стройматериалов, после чего огонь перекинулся на другие магазины рынка. К тушению пожара привлечены три вертолета МЧС.