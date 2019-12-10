При пожаре в торговом центре в Баку отравились два человека

БАКУ, 10 дек – РИА Новости. Число бригад скорой помощи, прибывших на место пожара в крупном торговом центре в Баку, увеличилось до пяти, двое пострадали от отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.
Ранее пресс-служба МЧС Азербайджана сообщила о крупном пожаре в торговом центре в Бинагадинском районе Баку. Как сообщили РИА Новости очевидцы, загорелся один из магазинов стройматериалов, после чего огонь перекинулся на другие магазины рынка. К тушению пожара привлечены три вертолета МЧС.
"В связи с пожаром, произошедшим на рынке стройматериалов, к месту происшествия привлечены уже 5 бригад. По состоянию на 09:50 (08:50 по мск) два человека с диагнозом "отравление угарным газом" доставлены в Отделение токсикологии Клинического медицинского центра", - сообщили в Минздраве.