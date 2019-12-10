Новосибирский депутат прокомментировал статьи об "открытии" им туалета

НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Депутат горсовета Депутат горсовета Новосибирска Игорь Кудин спокойно отнесся к ироничным заголовкам некоторых СМИ, сообщившим, что он с коллегой "торжественно открыл туалет" на одной из конечных остановок городского общественного транспорта.

В минувшую пятницу на сайте горсовета появилось сообщение о том, что Кудин с коллегой – депутатом Леонидом Рыбиным осмотрели благоустроенную в этом году конечную остановку общественного транспорта "Белые росы". Новость стали обсуждать благодаря заголовкам о торжественном открытии туалета в Новосибирске.

"К таким публикациям я отношусь очень спокойно. Мы не открывали, а просто проинспектировали работу конечного остановочного пункта, где на самом деле современный павильон и современный теплый туалет. Основная задача городских властей и совета депутатов делать так, чтобы таких конечных остановочных пунктов было как можно больше. А какие-то оценки… Каждый имеет на них право", - сказал Кудин РИА Новости.

Депутат отметил, что спокойно реагирует на ироничные заголовки, так как уверен, что жители этого района рады такому благоустройству конечной остановки.

"Я считаю, что в наших климатических условиях теплый туалет очень важен для пассажиров… Самое главное - делать дело, и чтобы таких современных, удобных и комфортабельных остановочных пунктов было как можно больше", - добавил он.