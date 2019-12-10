РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T08:29+0300
https://ria.ru/20191210/1562194566.html
Новосибирский депутат прокомментировал статьи об "открытии" им туалета
https://cdn22.img.ria.ru/images/99231/13/992311376_0:139:3000:1827_1036x0_80_0_0_83654fef91b79cf7d70bd14bf8c127b1.jpg
РИА Новости

Новосибирский депутат прокомментировал статьи об "открытии" им туалета

08:29 10.12.2019
639
© РИА Новости / Павел КомаровЛенинский район Новосибирска зимой
Ленинский район Новосибирска зимой
© РИА Новости / Павел Комаров
НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Игорь Кудин спокойно отнесся к ироничным заголовкам некоторых СМИ, сообщившим, что он с коллегой "торжественно открыл туалет" на одной из конечных остановок городского общественного транспорта.
В минувшую пятницу на сайте горсовета появилось сообщение о том, что Кудин с коллегой – депутатом Леонидом Рыбиным осмотрели благоустроенную в этом году конечную остановку общественного транспорта "Белые росы". Новость стали обсуждать благодаря заголовкам о торжественном открытии туалета в Новосибирске.
Депутат Волгоградской областной Думы Гасан Набиев
6 марта, 23:22
Волгоградский депутат назвал тех, кто получает низкие пенсии, тунеядцами
"К таким публикациям я отношусь очень спокойно. Мы не открывали, а просто проинспектировали работу конечного остановочного пункта, где на самом деле современный павильон и современный теплый туалет. Основная задача городских властей и совета депутатов делать так, чтобы таких конечных остановочных пунктов было как можно больше. А какие-то оценки… Каждый имеет на них право", - сказал Кудин РИА Новости.
Депутат отметил, что спокойно реагирует на ироничные заголовки, так как уверен, что жители этого района рады такому благоустройству конечной остановки.
"Я считаю, что в наших климатических условиях теплый туалет очень важен для пассажиров… Самое главное - делать дело, и чтобы таких современных, удобных и комфортабельных остановочных пунктов было как можно больше", - добавил он.
По данным депутата, в 2019 году за счет бюджета были благоустроены три конечные остановки общественного транспорта, еще одну обустроили с привлечением средств бизнеса, а еще две – за счет средства муниципальных предприятий.
Дмитрий Медведев во время интервью журналистам пяти российских телеканалов по итогам работы правительства РФ в текущем году. 6 декабря 2018
6 декабря 2018, 13:47Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам - 2018
Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги"
1861001
Обсудить 0
НовосибирскОбщество
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Пермью водитель задавил двух пешеходов и погиб сам
С-130 ВВС Чили
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику
Скриншот видео выступления начальника отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александры Поздняковой
Чиновница из Ленобласти объяснила мат на встрече с молодежью
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Сотрудник ДПС
В Самарской области загорелся микроавтобус с пассажирами
Здание Капитолия США
Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол
Петропавловск-Камчатский
Минздрав Камчатки прокомментировал рейтинг вредных привычек
СМИ: жители Алтая заметили странную вспышку в небе
СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules
Власти Чили начали поиски потерпевшего крушение самолета
Восход солнца над группой планет
Астрофизики смогут понять, была ли наша Вселенная "блинами"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Эксперт: Зеленский не готов отказаться от ревизии минских соглашений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния