В Баку загорелся крупный торговый центр

БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в крупном торговом центре в Баку, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Азербайджана.
"Пожар произошел в здании оптового рынка строительных материалов Eurohome в Бинагадинском районе", - сообщает пресс-служба.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, загорелся один из магазинов стройматериалов, после чего огонь перекинулся на другие магазины рынка.
По информации минздрава республики, к врачам "обратился один предприниматель". "Медики оказали необходимую медицинскую помощь на месте", - сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
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