РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T08:49+0300
https://ria.ru/20191210/1562194423.html
В Баку загорелся крупный торговый центр
https://cdn24.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1036x0_80_0_0_a896c20bfa21a7c7b8ea7450de33b5fa.jpg
РИА Новости

В Баку загорелся крупный торговый центр

08:15 10.12.2019 (обновлено: 08:49 10.12.2019)
2414
© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в крупном торговом центре в Баку, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Азербайджана.
"Пожар произошел в здании оптового рынка строительных материалов Eurohome в Бинагадинском районе", - сообщает пресс-служба.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, загорелся один из магазинов стройматериалов, после чего огонь перекинулся на другие магазины рынка.
По информации минздрава республики, к врачам "обратился один предприниматель". "Медики оказали необходимую медицинскую помощь на месте", - сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
9 декабря, 09:16
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
010900
Обсудить 0
БакуВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
При пожаре в торговом центре в Баку отравились два человека
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
С-130 ВВС Чили
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules
Власти Чили начали поиски потерпевшего крушение самолета
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Пермью водитель задавил двух пешеходов и погиб сам
Бывший судья Арбитражного суда Олег Гаврюшин
В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным "ничьей"
Проспект Туран в Нур-Султане
В Нур-Султан на 14-й раунд переговоров по Сирии прибыли все делегации
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Сотрудник ДПС
В Самарской области загорелся микроавтобус с пассажирами
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules
Топливо у пропавшего с радаров чилийского самолета скоро кончится
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния