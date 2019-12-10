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Театр Кабуки откроет в Приморье международный Тихоокеанский фестиваль
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РИА Новости

Театр Кабуки откроет в Приморье международный Тихоокеанский фестиваль

08:05 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАртист японского театра кабуки в сцене пьесы "Ёсияма"
Артист японского театра кабуки в сцене пьесы Ёсияма
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Артист японского театра кабуки в сцене пьесы "Ёсияма". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Театр Кабуки откроет в Приморье первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль, заявил журналистам генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова Валерий Шадрин.
Фестиваль пройдет во Владивостоке с 23 сентября по 8 октября 2020 года. В нем примут участие коллективы из Токио, Сидзуоки, Шанхая, Сеула, Ханоя, Тайбэя и Москвы.
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"Откроет фестиваль одна из самых известных трупп японского традиционного театра кабуки – Сётику Гранд Кабуки – Тикамацу-дза", - рассказал журналистам Шадрин, автор концепции творческой программы фестиваля.
Он добавил, что приморская публика увидит искусство стран России, Японии, Китая, Кореи, Вьетнама на нескольких площадках - Приморской сцене Мариинского театра, Приморском академическом краевом драматическом театре им. М. Горького, а также на Спортивной гавани Владивостока.
Продолжит программу Театр Ю из Тайбэя. Это уникальный коллектив, который исповедует философию слияния воедино Дао – пути собственной жизни и искусства, известный во всем мире своей потрясающей красотой и точностью движений. Актеры представят танец и барабанную дробь как высокое искусство в спектакле "Меч мудрости".
Японское сценическое прочтение индийского эпоса представит режиссер Сатоси Мияги. В его постановке "Махабхарата – Налачаритам" зрители увидят интересное и убедительное смешение традиционных японских театральных жанров в современной интерпретации.
У приморцев будет уникальная возможность насладиться удивительным зрелищем: театром кукол на воде. Кукольный театр на воде – особый вид искусства, который существует во Вьетнаме уже более тысячи лет и считается шедевром вьетнамской и мировой культуры.
Также на фестивале будет представлен театральный эксперимент "Медведь" режиссера и художественного руководителя московского театра "Центр драматургии и режиссуры" Владимира Панкова и интернациональной творческой команды из России, Узбекистана и Беларуси.
Из Китая приедет спектакль Большого театра Шанхая и Шанхайского балета "Эхо вечности" – романтичный и трагический рассказ о любви императора Сюань-цзуня к его наложнице Ян Гуйфэй.
Спектакль "Даркнесс пумба" представит молодой, но уже известный в мире театральный коллектив из Сеула "Модерн Тэйбл" под руководством хореографа Ким Чже Дока.
Завершит программу Государственный театр наций спектаклем "Дядя Ваня" в постановке руководителя парижского театра "Одеон" Стефана Брауншвейга.
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