Украина включит переданные Россией корабли в дивизион в Азовском море

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские ВМС сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, в который включат переданные Россией корабли, задержанные после провокации в Керченском проливе. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на заявление командующего ВМС Игоря Воронченко.
Соединение будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя. Пока что в него входят поисково-спасательное судно "Донбасс", морской буксир "Корец" и два малых бронированных артиллерийских катера — "Лубны" и "Кременчуг".
По словам Воронченко, наращивать состав планируется за счет введения боевых единиц. В частности, речь идет о переданных Россией Украине малых бронированных артиллерийских катерах "Бердянск" и "Никополь", а также буксире "Яны Капу".
Эти три корабля российские пограничники задержали в Черном море в конце ноября прошлого года, после того как они нарушили российскую границу в районе Керченского пролива и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования погранслужбы. На борту оказалось 22 военных моряка и два сотрудника СБУ, позже всех их арестовали по делу о нарушении государственной границы. Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг.
В начале ноября этого года Россия освободила украинских военных в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных, а еще через некоторое время передала Украине катера и буксир. После этого Воронченко пожаловался на состояние кораблей, заявив, что россияне якобы сняли с них все оборудование. Несмотря на заверения ФСБ в том, что корабли находятся в хорошем состоянии, украинские власти предварительно оценили сумму убытков в минимум 2,3 миллиона долларов.