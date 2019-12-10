Украина включит переданные Россией корабли в дивизион в Азовском море

Соединение будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя. Пока что в него входят поисково-спасательное судно "Донбасс", морской буксир "Корец" и два малых бронированных артиллерийских катера — "Лубны" и "Кременчуг".

Эти три корабля российские пограничники задержали в Черном море в конце ноября прошлого года, после того как они нарушили российскую границу в районе Керченского пролива и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования погранслужбы. На борту оказалось 22 военных моряка и два сотрудника СБУ, позже всех их арестовали по делу о нарушении государственной границы. Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг.