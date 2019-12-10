Чиновница из Ленобласти объяснила мат на встрече с молодежью

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Начальник отдела по молодежной политике администрации города Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор Ленинградской области Александра Позднякова, нецензурно выругавшаяся на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, в интервью телеканалу " ЛенТВ24 " объяснила свой поступок.

Ранее в СМИ появился видеоролик, на котором чиновница в ходе разговора с аудиторией заявила, что большинству безразличны происходящие вокруг события, после чего порекомендовала присутствующим "активно трудиться", однако использовала для этого более емкий нецензурный синоним. После слов Поздняковой находившиеся в зале люди начали шуметь, при этом она сразу же попросила прощения за использование обсценной лексики.

"Если бы это была совсем ненормативная лексика, то, конечно, я бы ее не произнесла, но в данный спич она вполне вписалась, и они (аудитория. — Прим. ред.) оторвались от телефонов", — сказала Позднякова, заявив, что "хотела привлечь внимание". По ее словам, после употребления нецензурного слова присутствующие в зале "начали слушать".

При этом Позднякова указала, что благодаря мату молодые люди "смогут понять, что им нужно дальше двигаться, делать что-то". Она добавила, что использовала бы "абсолютно другую речь", если в аудитории находились "руководители".