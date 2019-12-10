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Чиновница из Ленобласти объяснила мат на встрече с молодежью
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РИА Новости

Чиновница из Ленобласти объяснила мат на встрече с молодежью

07:05 10.12.2019 (обновлено: 16:24 10.12.2019)
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© группа Leningrad_guide в TelegramСкриншот видео выступления начальника отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александры Поздняковой
Скриншот видео выступления начальника отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александры Поздняковой
© группа Leningrad_guide в Telegram
Скриншот видео выступления начальника отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александры Поздняковой. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова, нецензурно выругавшаяся на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, в интервью телеканалу "ЛенТВ24" объяснила свой поступок.
Ранее в СМИ появился видеоролик, на котором чиновница в ходе разговора с аудиторией заявила, что большинству безразличны происходящие вокруг события, после чего порекомендовала присутствующим "активно трудиться", однако использовала для этого более емкий нецензурный синоним. После слов Поздняковой находившиеся в зале люди начали шуметь, при этом она сразу же попросила прощения за использование обсценной лексики.
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"Если бы это была совсем ненормативная лексика, то, конечно, я бы ее не произнесла, но в данный спич она вполне вписалась, и они (аудитория. — Прим. ред.) оторвались от телефонов", — сказала Позднякова, заявив, что "хотела привлечь внимание". По ее словам, после употребления нецензурного слова присутствующие в зале "начали слушать".
При этом Позднякова указала, что благодаря мату молодые люди "смогут понять, что им нужно дальше двигаться, делать что-то". Она добавила, что использовала бы "абсолютно другую речь", если в аудитории находились "руководители".
Трудности перевода
Вчера, 16:23
Трудности перевода
Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков, комментируя нецензурное высказывание Поздняковой, заявил, что муниципальный служащий не имеет права использовать такую лексику. "Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться", — сказал он.
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Сосновый БорЛенинградская областьОбщество
Популярные комментарии
Ну а что мне кажется уже вполне готовый депутат госдумы от единой россии. Ну как минимум медаль героя из рук путина заслужила, нынче же выдают всем кому непоподя.
10 декабря, 09:21
КМКостя Магомедов
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