В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

УФА, 10 дек — РИА Новости. Соцслужбы Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Провести такую проверку глава республики поручил после трагедии в городе Можга , где подросток-инвалид умер после гибели матери.

"В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу", — сказал Бречалов.

Он добавил, что власти сделают выводы, проанализируют и пересмотрят регламенты работы профильных служб.

Глава республики также обратился к жителям и попросил их быть внимательнее к соседям.

"Я обращаюсь к каждому, если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала, — не поленитесь, выясните, что произошло. Не будем равнодушными друг к другу. Это может спасти чью-то жизнь", — призвал он.

О смерти жительницы Можги и ее 13-летнего сына стало известно накануне. По данным следствия, 51-летняя женщина жила вместе с ребенком, который страдал тяжелой формой ДЦП, не мог самостоятельно передвигаться и находился на домашнем обучении. В конце прошлой недели педагоги, занимавшиеся с мальчиком на дому, сообщили в оперативные службы, что мать ребенка уже несколько дней не открывает им дверь. Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили тела женщины и ребенка.

Как писали СМИ, мать мальчика умерла примерно за неделю до этого. Ребенок оставался рядом с телом и пытался шумом привлечь соседей, но это ему не удалось. В какой-то момент он открыл кран, чтобы попить воды, упал с инвалидной коляски и умер от переохлаждения. Квартиру затопило, но соседи не заметили и этого, так как она расположена на первом этаже и вода лилась в подвал.