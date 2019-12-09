СК возбудил дело после смерти матери и ее ребенка с ДЦП в Удмуртии

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту смерти жительницы удмуртского города Можга и ее 13-летнего сына в их квартире с интервалом примерно в неделю, сообщается на Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту смерти жительницы удмуртского города Можга и ее 13-летнего сына в их квартире с интервалом примерно в неделю, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире умерла его мать. Глава республики Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и детскому омбудсмену разобраться в обстоятельствах произошедшего. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено, но соседи этого не заметили, так как квартира расположена на первом этаже и вода лилась в подвал.

По данным следствия, 51-летняя женщина жила вместе с ребенком, который не мог самостоятельно передвигаться и находился на домашнем обучении. Шестого декабря в оперативные службы поступило сообщение от педагогов, которые занимались с мальчиком. Они сообщили, что мать ребенка уже несколько дней не открывает им дверь. Вскрыв дверь квартиры, полицейские обнаружили тела женщины и ребенка.

По предварительным данным, мальчик скончался около суток назад - предположительно, от переохлаждения. Женщина умерла почти неделю назад, причина смерти не установлена. Отмечается, что последний раз погибших видела 30 ноября их родственница.

"Следственными органами СК РФ по Удмуртской республике возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего ребенка и его матери, тела которых обнаружены в квартире в городе Можга (по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека")", - говорится в сообщении.