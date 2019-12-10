Наркологи оценили включение Приморья в рейтинг самых пьющих регионов

"Если брать в сравнении с другими регионами РФ, то статистика несколько преувеличена. У нас не самые высокие показали и в округе, и по России. У нас идет снижение алкогольной зависимости. Люди меньше злоупотребляют в опасных дозах, люди стали более социально ответственными", - сказал Михайлов.