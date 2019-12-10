Наркологи оценили включение Приморья в рейтинг самых пьющих регионов

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Статистика, которая утверждает, что Приморье относится к самым пьющим регионам РФ, преувеличена, специалисты отмечают тенденцию к снижению уровня алкоголизма в регионе, заявил РИА Новости заместитель главврача краевого наркодиспансера Игорь Михайлов.
Организация "Трезвая Россия" составила рейтинг трезвости субъектов РФ, согласно которому наиболее пьющими регионами РФ в 2019 году стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Чечня, Ингушетия и Дагестан, по данным рейтинга, стали самыми трезвыми регионами страны. Москва заняла восьмую позицию в рейтинге, а Санкт-Петербург - 14-ю.
"Если брать в сравнении с другими регионами РФ, то статистика несколько преувеличена. У нас не самые высокие показали и в округе, и по России. У нас идет снижение алкогольной зависимости. Люди меньше злоупотребляют в опасных дозах, люди стали более социально ответственными", - сказал Михайлов.
Он отметил, что в регионе работает комиссия при администрации края, которая занимается этим вопросом, также действует комиссия по регулированию рынка алкогольной продукции. Кроме того, ведется профилактика, в том числе среди несовершеннолетних, школьников тестируют на алкоголь в рамках медосмотров.