Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".

У офиса президента Украины более суток проходил митинг, на котором оппозиционеры и националисты призывали Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина).

"Скажу откровенно, что сегодня, когда я говорил, посмотрите, какой радикализм? Нормальные люди, все нормально, то есть это не является аргументом уже, никто никому ничем не угрожает. У российской стороны были аргументы, они приводили именно эти аргументы в деталях: кто-то кричит, кто-то против... То есть это очень сложный диалог с очень непростыми людьми... Но мне кажется, что эти акции - это только козырь и аргумент и точно не для нас, которым сегодня пользовался президент России", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита, трансляцию вел телеканал " Прямой ".

При этом президент заявил, что проводить такие акции - это право народа, хотя они мешают ему работать.