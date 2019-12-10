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Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
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РИА Новости

Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

04:17 10.12.2019 (обновлено: 09:39 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
У офиса президента Украины более суток проходил митинг, на котором оппозиционеры и националисты призывали Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина).
"Скажу откровенно, что сегодня, когда я говорил, посмотрите, какой радикализм? Нормальные люди, все нормально, то есть это не является аргументом уже, никто никому ничем не угрожает. У российской стороны были аргументы, они приводили именно эти аргументы в деталях: кто-то кричит, кто-то против... То есть это очень сложный диалог с очень непростыми людьми... Но мне кажется, что эти акции - это только козырь и аргумент и точно не для нас, которым сегодня пользовался президент России", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита, трансляцию вел телеканал "Прямой".
При этом президент заявил, что проводить такие акции - это право народа, хотя они мешают ему работать.
"У нас страна демократическая, у нас очень много акций. Кстати, я уже жалею что мы открыли (доступ к офису президента), просто невозможно работать, правда. Они там кричат, гудят", - сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Вчера, 03:25
Зеленский назвал переговоры с Путиным "ничьей"
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какая скудная речь...Да, политики пошли мелкие, никакие. Как хорошо, что у нас есть В.В.!!! Не стыдно за Россию!!!
10 декабря, 04:24
А Александр Зайцев
3310000
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