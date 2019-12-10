Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину

"Вы приедете, я вам лично покажу. Только, чтоб реально", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском" формате в Париже. Он дал понять, что, по его мнению, российские СМИ, иначе освещают ситуацию на Украине. В качестве примера он привёл телеведущего Владимира Соловьева.