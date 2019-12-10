Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском

"Если можно, я вам отвечу, как русскоязычный президент Украины… У нас люди с неплохим образованием, они могут разговаривать и на русском языке, и на украинском. Я говорил сегодня президенту Российской Федерации, у нас все это не запрещено. И даже сейчас, подчеркивая это, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке, кстати, у нас очень неплохо говорят", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции после "нормандского" саммита.