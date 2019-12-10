Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны могут разговаривать на разных языках, в том числе на русском.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
"Если можно, я вам отвечу, как русскоязычный президент Украины… У нас люди с неплохим образованием, они могут разговаривать и на русском языке, и на украинском. Я говорил сегодня президенту Российской Федерации, у нас все это не запрещено. И даже сейчас, подчеркивая это, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке, кстати, у нас очень неплохо говорят", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции после "нормандского" саммита.