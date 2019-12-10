"А у нас в квартире газ". Встреча Путина с Зеленским — успех и неудача

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первая за три года встреча "нормандской четверки" состоялась. Саммит также стал площадкой для знакомства Владимира Путина и Владимира Зеленского. В общей сложности он продолжался около пяти с половиной часов, включая перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины. Ход дискуссии и ее итоги — в материале РИА Новости.

Бессрочная забастовка

В Париже с утра бастовали. Из-за протестов по поводу пенсионной реформы в городе не работает метро, не ходят трамваи. Эммануэль Макрон подошел к середине президентского срока в условиях бессрочной забастовки всего государственного сектора — транспорта, больниц, школ. Многие журналисты с трудом добрались до Елисейского дворца — на дорогах огромные пробки. Единственным надежным средством передвижения, похоже, оказался велосипед — зато экологично.

Но вокруг Елисейского дворца было тихо и спокойно. Шороху наводила только представители СМИ, которым все же удалось сюда добраться — сотни три человек. Но эти счастливчики сетовали на бардак в организации: когда им удалось прорваться во внутренний двор, все протокольные мероприятия уже закончились, и они не увидели, как Макрон поочередно встретил всех гостей, а Зеленского ободряюще хлопал по плечу, почти обнимал.

Президенту Украины действительно пришлось непросто. Новичок в таких делах, он несколько раз нарушил протокол: перепутал места за круглым столом, приступил к переговорам при фотографах ("Сейчас все выйдут и начнем", — показал ему жестами Путин), а затем еще и распахнул папку с документам и собственной речью — в результате листы, исписанные вперемешку по-русски и по-украински, попали на все новостные ленты мировых информационных агентств.

Киевский дозор

Все это время в Киеве у здания офиса президента продолжалась акция "Дозор на Банковой". Активисты уже провели там целую ночь и намерены были ждать первых результатов саммита. Националисты и близкие к ним политические силы, сосредоточенные главным образом вокруг бывшего президента Петра Порошенко, выступали категорически против личного общения Зеленского с Путиным. И любые договоренности готовы были призвать "капитуляцией". Им еще предстояло решить: протестовать дальше или сворачиваться.

Общение российского и украинского президентов тет-а-тет случилось даже раньше ожидаемого. Изначально их беседу, а значит, и основной газовый вопрос, выносили за скобки нормандского формата, но в итоге переговоры провели до совместного ужина и до общей пресс-конференции. А в том, что газовый вопрос — основной, сомневаться не приходилось: с Зеленским в Париж прибыл исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, а с Путиным — глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак.

Действующие контракты на транзит и поставку топлива завершаются, и, по словам исполнительного директора "Нафтогаза", стороны условились продолжать переговоры в разных форматах: двусторонние, трехсторонние с Еврокомиссией — "только после этого станет понятно, будет соглашение или нет". Словом, газовый вопрос в Париже не решили. И это был первый провал вечера.

Затянувшийся ужин

Двусторонняя встреча лидеров закончилась, четверка отправилась ужинать. А все остальные ждали. Час тянулся за часом, информационную тишину тормошили члены делегаций. Когда в зал, где находились журналисты, вошел министр внутренних дел Украины, его тотчас окружили репортеры.

"Рабочая атмосфера, все хорошо, — делился впечатлениями Арсен Аваков. — Президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады (предательства — Прим. ред.) нет. Сейчас еще идет разговор, пока все очень правильно с государственной позиции". С российскими журналистами Аваков общался на русском.

Затем появилась пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. По ее словам, вопрос Крыма не обсуждался. Тем не менее, добавила она, "украинская позиция была представлена очень сильно".

Чуть позже украинский журналист Дмитрий Гордон, сидевший в зале, рассказывал российскому телевидению со ссылкой на свои источники, что Зеленский обратил внимание Путина на окончание их общего имени Владимир — "мир". "Только мира я и хочу", — приводил слова Зеленского источник Гордона. По его же данным, Путин называл своего визави уважительно по имени-отчеству.

Источники других журналистов сообщали неутешительное: ни о выборах в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР, ни о контроле за границей согласия не достигли. Как и в случае с газом, "договорились продолжать договариваться".

Не чудесные, но договоренности

"Богатая была дискуссия", — начал долгожданную пресс-конференцию Макрон. Четверка вышла ближе к полуночи (второй час ночи по мск). Во вступительном слове хозяин саммита напомнил, что за пять лет конфликта на востоке Украины погибли тринадцать тысяч человек, это "открытая рана на теле Европы". И сразу обозначил: новый саммит в нормандском формате состоится через четыре месяца.

Меркель с очень уставшим видом перечисляла конкретные договоренности: прекращение огня, разведение сил, разминирование, и до марта 2020 года станица Луганская должна быть вовлечена в этот процесс (всего условились о разводе сил в трех населенных пунктах). Среди задач — не двенадцатичасовое наблюдение, а круглосуточное, силами ОБСЕ. "И, наконец, речь о политическом урегулировании, закон об особом статусе", — добавила канцлер ФРГ.

Зеленский вновь повторил, что он за мир. Режим прекращения огня до конца 2019-го — это первая договоренность. Обмен "всех на всех" до 31 декабря — вторая. Полный доступ "Красного креста" ко всем задерживаемым лицам — еще одно условие. Как и возможность выборов по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ.

"Я уверен, что через четыре месяца мы неоднократно вернемся к вопросу восстановления контроля Украины над всей границей", — отметил Зеленский. И подчеркнул: на федерализацию народ Украины никогда не согласится, а он как президент выполнит волю людей. На вопрос о том, готов ли он говорить с представителями республик ЛНР и ДНР, Зеленский ответил уклончиво: "С жителями Донбасса я общаюсь, я каждый день с ними общаюсь".

Путин в своем выступлении говорил о незыблемости минских договоренностей, необходимости изменений в конституции Украины и придания постоянного характера закону об особом статусе Донбасса. Напомнил и другие условия: амнистия и свободное передвижение людей.

"Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. Все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", — обратился к собравшимся российский президент.

Итог встречи на правах хозяина подвел Макрон: "Сегодня не было чудесных договоренностей, но это был крайне позитивный саммит. Мы не говорим о разморозке, мы перезапускаем дипломатические усилия".