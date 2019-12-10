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Путин потребовал равноправия для русскоязычных украинцев
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РИА Новости

Путин потребовал равноправия для русскоязычных украинцев

02:53 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки"
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Москва хочет, чтобы русскоязычное население на всей Украине пользовалось равными демократическими правами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу русскоязычного населения. Мы, естественно, хотим, чтобы русскоязычное население, и не только на Донбассе, а во всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Хочу обратить ваше внимание, что русскоязычными на Украине считают себя 38 процентов граждан страны. А со следующего года, как известно, все русские школы переводятся на украинский язык", - сказал Путин после встречи лидеров стран "нормандской четверки".

При этом российский лидер отметил, что другие школы - венгерские, польские, румынские - переводятся на украинский язык только с 2023 года. "Будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих. Согласитесь, что это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем", - сказал Путин, выразив надежду, что этот вопрос будет в центре внимания.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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