Путин потребовал равноправия для русскоязычных украинцев

"По поводу русскоязычного населения. Мы, естественно, хотим, чтобы русскоязычное население, и не только на Донбассе , а во всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Хочу обратить ваше внимание, что русскоязычными на Украине считают себя 38 процентов граждан страны. А со следующего года, как известно, все русские школы переводятся на украинский язык", - сказал Путин после встречи лидеров стран "нормандской четверки" .

При этом российский лидер отметил, что другие школы - венгерские, польские, румынские - переводятся на украинский язык только с 2023 года. "Будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих. Согласитесь, что это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем", - сказал Путин, выразив надежду, что этот вопрос будет в центре внимания.