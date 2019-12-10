Путин: нельзя переписывать минские соглашения, можно потерять все

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя переписывать минские соглашения по Донбассу, иначе можно потерять все и создать ситуацию, при которой ничего будет невозможно сделать.
"Нашу позицию очень легко понять: мы за то, чтобы выполнялись минские соглашения … Зачем вскрывать минские соглашение и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", - сказал он после встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина).
При этом российский лидер отметил, что у него не совпадают позиции с президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе контроля на границе. "В минских соглашениях… написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. Ну, так там написано. Окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур", - заметил Путин.
Вчера, 21:34Минские соглашения