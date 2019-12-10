Путин: нельзя переписывать минские соглашения, можно потерять все

"Нашу позицию очень легко понять: мы за то, чтобы выполнялись минские соглашения … Зачем вскрывать минские соглашение и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", - сказал он после встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина).