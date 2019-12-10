Зеленский заявил, что "разблокировал" на встрече с Путиным вопрос газа

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит газа, и выразил мнение, что вопрос удалось "разблокировать".

Зеленский добавил, что вопрос продолжения транзита, его объемы, стоимость прокачки и другие детали в дальнейшем будут обсуждаться на уровне советников.

При этом он назвал высокой вероятность продления контракта на транзит российского газа после 1 января. "Я уверен, но я не могу что-то говорить, еще нет договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи" - сказал украинский лидер на итоговой пресс-конференции лидеров "нормандской четверки".

По его словам, речь идет не о контракте на один год. "Я настаивал на наиболее выгодных, амбициозных условиях для Украины и Европы, это на десять лет", - добавил Зеленский.

В свою очередь, Путин на пресс-конференции отметил, что российский газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас. На один из вопросов он начал отвечать цитатой из известного детского стихотворения: "А у нас в квартире газ, а у вас?"

"И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", - сказал президент России.

Ситуация с контрактом

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.

Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.