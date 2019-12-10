Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас

"И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", - сказал российский лидер.

"Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены", - заключил Путин.