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Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас
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РИА Новости

Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас

02:30 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки"
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
На пресс-конференции после саммита "нормандской четверки" в Париже на один из вопросов Путин начал отвечать цитатой из известного детского стихотворения: "А у нас в квартире газ, а у вас?"
"И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", - сказал российский лидер.
"Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены", - заключил Путин.
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