Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

"Мы с президентом РФ (Владимиром Путиным) имеем разный взгляд передачи границы. Он говорит, что в Минске ... бывший президент Петр Алексеевич (Порошенко) подписывал, что передача границы - после выборов (в Донбассе - ред.). Я поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов", - заявил Зеленский на брифинге по результатам встречи в "нормандском" формате в Париже.