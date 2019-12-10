"Четверка" заинтересована в согласовании особого статуса Донбасса

"Стороны выражают заинтересованность в согласовании в нормандском формате (N4) и в Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса - отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по реализации Минских соглашений от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе", - говорится в тексте.