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Путин заявил о "потеплении" в урегулировании ситуации в Донбассе
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РИА Новости

Путин заявил о "потеплении" в урегулировании ситуации в Донбассе

02:21 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
"Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", - сказал Путин на пресс-конференции после саммита в Париже.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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