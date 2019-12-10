Путин заявил о "потеплении" в урегулировании ситуации в Донбассе

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
"Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", - сказал Путин на пресс-конференции после саммита в Париже.