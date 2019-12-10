Путин: работа "нормандского" саммита была очень полезной

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Работа в рамках саммита в "нормандском" формате была очень полезной, заявил президент России Владимир Путин.
"В конечном итоге, я считаю, и мы так оцениваем, что работа была очень полезной", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита.
Он также высказал благодарность лидерам, принявшим участие в этих переговорах.
"Я хочу поблагодарить господина президента (Эммануэля) Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ (Ангеля Меркель) уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходят из того, что это важно для всех нас - и для Украины, и для России, и для наших соседей в Европе", - добавил президент РФ.