Путин: работа "нормандского" саммита была очень полезной

"Я хочу поблагодарить господина президента (Эммануэля) Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ (Ангеля Меркель) уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходят из того, что это важно для всех нас - и для Украины, и для России, и для наших соседей в Европе", - добавил президент РФ.