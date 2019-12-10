ОБСЕ перейдет на круглосуточный режим работы в Донбассе

"Для действенного мониторинга и усиления контроля за режимом прекращения огня все страны-участники напомнили о важности безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины. И отметили необходимость расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью совершать мониторинг круглосуточно", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции лидеров четырех стран.