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ОБСЕ перейдет на круглосуточный режим работы в Донбассе
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РИА Новости

ОБСЕ перейдет на круглосуточный режим работы в Донбассе

02:08 10.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры "нормандской четверки" договорились, что миссия ОБСЕ в Донбассе перейдет на круглосуточный режим работы.
"Для действенного мониторинга и усиления контроля за режимом прекращения огня все страны-участники напомнили о важности безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины. И отметили необходимость расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью совершать мониторинг круглосуточно", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции лидеров четырех стран.
Встреча лидеров нормандской четверки
02:08
Россия будет делать все возможное для урегулирования в Донбассе
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